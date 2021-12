MPA Studio de Création Entwicklung der neuen Visuellen Identität der Deutschen Hautpflegemarke NEOVI

PARIS, Dec. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die deutsche Hautpflegemarke NEOVI hat die Pariser Agentur MPA Studio de Création beauftragt, ihre neue Markenpositionierung und visuelle Identität zu definieren.



NEOVI wurde 2016 von renommierten Wissenschaftlern gegründet und hat bahnbrechende Innovationen entwickelt, um eine einzigartige Antwort in den Bereichen Anti-Aging, Hautpflege, Hautverjüngung, sowie Hautschutz und dem Stress des modernen Lebens zu bieten.

Als "La Maison Younan"-Unternehmen, wird MPA sein “Luxus-Know-how” insbesonders bei NEOVI einbringen, um neue Designs für aktuelle und neue Produktverpackungen zu konzipieren. Das Studio wird auch an der kompletten Neugestaltung, der visuellen Identität der NEOVI-Website arbeiten.

"Wir haben weltweit nach dem besten Designstudio gesucht und 18 Monate später festgestellt, dass MPA am Besten für die Vertretung des Luxussektors der Hautpflegeindustrie geeignet ist. MPA ist eine der ältesten und talentiertesten Designagenturen in Paris. Unser volles Vertrauen in das “Know-how” und die Kreativität unserer Teams, werden die Marke zu einer ultra-luxuriösen Positionierung führen. In Kombination mit der wissenschaftlichen Expertise des Teams von NEOVI, wird dies unsere Marke auf dem Markt einzigartig machen,” sagt Dr. Farnoosh Fathali Zadeh, Gründer und CEO von NEOVI.“

„Wir freuen uns sehr über diese neue Zusammenarbeit. Die wissenschaftliche Innovation, die NEOVI bietet, passt perfekt zu zeitgenössischen Lebensstilen, kombiniert mit der sehr hohen Qualität der Produkte. All diese genannte Faktoren, machen NEOVI zu einer einzigartigen Marke. Ich bin überzeugt, dass die Erfahrung von MPA in der Luxusbranche und insbesondere in der Kosmetikindustrie, NEOVI dabei helfen wird, sein Ziel zu erreichen, eine Ultra-Premium- und globale Marke zu werden," sagt Zaya Younan, President und CEO von MPA Studio de Création.

