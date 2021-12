Lehdistötiedote 16.12.2021 kello 09:00

Juuso Jankama aloittanut Vincit Solutionsin toimitusjohtajana

Vincit Oyj:n tuoteliiketoiminnasta vastaavan tytäryhtiön Vincit Solutions Oy:n hallitus on nimittänyt Juuso Jankaman yhtiön toimitusjohtajaksi 1.12.2021 alkaen. Jankamalla on yli 20 vuoden vuoden kokemus tietojärjestelmistä. Ennen Vincit Solutionsille siirtymistä hän on vastannut muun muassa Oraclella toimitusketjunhallinnan ratkaisujen myynnistä ja Baswarella hankintaratkaisujen tuotehallinnasta. Jankama raportoi Vincitin hallituksen puheenjohtajalle Mikko Kuituselle.

Vincit Solutions Oy:n toimitusjohtaja Juuso Jankama: "Digitalisaatio ja digitaaliset kyvykkyydet ovat merkittävällä tavalla muuttamassa kunnossapidon kenttää. Esimerkiksi tiedolla johtaminen, asioiden internet ja reaaliaikainen tiedonvälitys monimutkaisissakin kumppaniverkostoissa asettavat kunnossapidon toimijoille uusia haasteita, joita ei voida ratkaista vanhalla teknologialla. Vincit Solutions tiimin kehittämä VincitEAM-tuote on moderni ratkaisu, joka on kilpailukykyinen globaalissakin vertailussa. Menestyminen erittäin vaativassa Suomen markkinassa on erinomainen todiste ratkaisumme kyvykkyyksistä.

EAM-ratkaisuiden globaali markkina on miljardiluokkaa ja sen odotetaan kasvavan nopeasti seuraavien 10 vuoden aikana. Vincit Solutions Oy:llä on valtava potentiaali nousta merkittäväksi kansainväliseksi toimijaksi kunnossapidon ratkaisujen markkinassa: tuotteemme on kunnossa ja toimimme kasvavassa markkinassa. Tärkeimpänä menestystekijänä meillä on todella kyvykäs tiimi, jossa on sopiva sekoitus kokemusta ja nuoruuden intoa sekä syvällistä toimiala-osaamista yhdistettynä tekniseen osaamiseen. Näistä lähtökohdista tavoitteemme ei voi olla muuta kuin kasvu ja kansainvälistyminen."

Vincit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Kuitunen: "Kiitän erittäin lämpimästi Jouko Kiiveriä, jonka toimitusjohtajuuden aikana VincitEAM-liiketoiminta kehittyi erinomaisesti ja kilpailukyky tuli todistettua. Joke jättäytyi omasta toiveestaan isovanhempainvapaalle enkä yllättyisi, jos hän vielä näiden lumien aikana hyppäisi takaisin VincitEAM-rekeen pitämään huolta uusista ja nykyisistä asiakkaista.

VincitEAM on vakiinnuttanut paikkansa modernin kunnossapidon ja siihen liittyvien palveluiden sekä materiaalien toiminnanohjausjärjestelmänä Suomessa, joten nyt on aika testata tuotteen kilpailukyky kansainvälisissä ympyröissä. Tämä tulee vaatimaan panostuksia ja onnistumista laajalla rintamalla, mutta olen luottavainen, että VincitEAMin menestystarina on vasta aivan alussa. Siksi olen innoissani, että saimme erinomaista osaamista tiimiin uuden toimitusjohtajan myötä. Emme olisi voineet löytää Juusoa sopivampaa henkilöä ohjastamaan tätä kelkkaa kohti seuraavaa vaihetta."

