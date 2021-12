French English





Congrès Orthopaedic Summit 2021 : Présentation des avantages du prêt à l’emploi par le Dr Isador Lieberman pour le marché américain













Éragny-sur-Oise, Fleurieux-sur-l’Arbresle, le 16 décembre 2021 à 8h35 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce la présentation des avantages des technologies Safe Orthopaedics prêt à l’emploi à l’Orthopaedic Summit 2021 à Las Vegas, USA.

Safe Orthopaedics a lancé la distribution de ses technologies aux États-Unis en début d’année 2021, où un directeur de vente a été recruté. Safe Orthoapedics s’appuie sur quelques centres stratégiques pour démontrer les bénéfices médico-économiques de ses technologies et travaille en étroite collaboration avec le Dr Isador Lieberman.

Safe Orthopaedics était exposant au Orthopaedic Summit 2021 à Las Vegas qui s’est tenu du 11 au 15 décembre 2021. Le docteur Isador Lieberman est intervenu pour présenter les avantages médico-économiques des technologies prêtes-à-l’emploi, témoigne quant à l’efficacité des technologies de Safe Orthopaedics et rappelle les enjeux économiques dans la prise en charges des patients.

Dr Isador Liebermann, chirurgien du rachis au Texas Back Institute, commente : « Travaillant avec l'équipe de Safe Orthopaedics depuis de nombreuses années, j'ai été ravi de la voir soutenir la réunion de l'OSET cette année à Las Vegas (Orthopaedic Summit of Emerging Technologies, https://orthosummit.com) et profiter de l'une de nos sessions phares. En tant que coprésident de la section rachis de l'OSET, nous sommes toujours à la recherche de technologies innovantes qui améliorent les résultats des patients et que nous pouvons partager avec nos collègues. Le temps est venu pour les chirurgiens de prendre conscience des enjeux économiques et des problèmes écologiques liés à la prestation de soins chirurgicaux et de s'y attaquer. L'équipe de Safe Orthopaedics partage cette philosophie et fournit aux chirurgiens les outils pour y parvenir. Il a déjà été démontré que le concept d'instrument et d'implant prêt à l'emploi avec la technologie SORA permet de repousser les limites de l'efficacité et de la sécurité. J'ai hâte de le voir intégré dans mon propre bloc opératoire. »

Pierre Dumouchel, Président-Directeur Général de Safe Group, conclue : « Nous remercions le Dr Lieberman pour son support depuis notre lancement commercial aux Etats-Unis et lors de l’Orthopaedic Summit 2021. Nous travaillons en étroite collabaration sur le lancement de nos technologies déjà approuvées aux Etats-Unis et sur les futures, comme SORA et autres, à venir en 2022. Le marché américain estimé à 5 milliards de dollars est clé dans notre croissance. Nous visons une croissance rapide comme celle initiée en France, UK et Allemagne. »

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier destechnologies prêtes àl’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant àréduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêtdu patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics,dont le siège social est situéen région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise(Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de productions en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210)et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́investit dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

