SpareBank 1 SMN: Viderefører spareprogram for ansatte

Styret i SpareBank 1 SMN har vedtatt å videreføre spareprogrammet for ansatte i konsernet for 2022.

Alle faste ansatte i banken og datterselskaper kan delta i spareprogrammet. Formålet med programmet er å motivere ansatte til å være medeiere i banken og samtidig øke interessen rundt bankens strategi og resultater.

Ansatte inviteres til å spare et fast beløp i måneden for å kjøpe egenkapitalbevis i banken. Ansatte som har meldt seg inn i spareordningen vil spare et årlig beløp på enten kroner 6.000, 12.000 eller 24.000 gjennom et månedlig trekk fra lønn i perioden januar til desember 2022. Sparebeløpet vil bli brukt til å kjøpe egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN på vegne av de ansatte som deltar i spareprogrammet. Alle ansatte som melder seg inn i spareordningen vil spare et fast beløp for 2022, og det er ikke mulig å endre beløp underveis.

SpareBank 1 SMN tar sikte på å gjennomføre kjøp av egenkapitalbevis i markedet hvert kvartal dagen eller dagene etter fremleggelsen av resultatene for henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal 2022, samt i desember 2022. SpareBank 1 Markets vil handle egenkapitalbevisene på vegne av banken.

De ansatte vil få tildelt egenkapitalbevis så snart som praktisk mulig etter gjennomføringen av de enkelte tilbakekjøpene. Ansatte vil bli tildelt egenkapitalbevisene til samme kurs som SpareBank 1 SMN betaler, dvs. markedskurs, uten noen form for rabatt. Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av banken vil meldes i henhold til gjeldende regelverk.

Etter to års eiertid vil banken tildele ansatte som ikke har solgt egenkapitalbevis kjøpt gjennom spareprogrammet i 2022, et gratis egenkapitalbevis for hvert andre egenkapitalbevis kjøpt gjennom spareprogrammet gjennom spareprogrammet i 2022.

Se tabell nedenfor for en oversikt over primærinnsidere i SpareBank 1 SMN som har meldt seg inn i spareprogrammet for 2022. Beløpene som oppgis er totale sparebeløp for 2022. Antall egenkapitalbevis tildelt og kjøpskurs for egenkapitalbevisene som blir solgt til den enkelte primærinnsider i henhold til spareprogrammet, vil bli offentliggjort på tidspunkter for videresalg av egenkapitalbevis til de ansatte.

Navn Påmeldt med beløp (kr) Jan-Frode Janson 24.000 Kjell Fordal 24.000 Vegard Helland 24.000 Ola Neråsen 24.000 Rolf Jarle Brøske 24.000 Inge Lindseth 24.000 Christina Straub 12.000 Karin Norli 24.000 Astrid Undheim 24.000 Kjetil Reinsberg 24.000 Kjersti Hønstad 24.000 Arne Nypan 24.000





Trondheim, 15. desember 2021





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12