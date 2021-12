Selligent Awards 2021 prämieren globale Marken für Innovation im digitalen Marketing

BRUSSELS, Belgium and NASHVILLE, Tenn., Dec. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selligent Marketing Cloud (Selligent) , die intelligente Omnichannel-Marketing-Cloud-Plattform und Marke der CM Group, gab heute die Gewinner der Selligent Awards 2021 bekannt. Die Auszeichnungen würdigen die erfolgreichsten, kreativsten und innovativsten Kampagnen, die von Kunden und Partnern im vergangenen Jahr entwickelt wurden und die Selligent-Plattform nutzen.



Die Preisanwärter wurden auf der Reconnect 2021 bekanntgegeben, dem jährlich stattfindenden globalen Selligent-Gipfel, bei dem Innovation, Transformation, Zusammenarbeit und die globale Gemeinschaft gefeiert werden. Es wurden sechs Reconnect-Veranstaltungen in 24 Ländern und mehreren Sprachen abgehalten. Jede einzelne Reconnect Veranstaltung war ein inspirierendes digitales Erlebnis, das sich mit den relevanten Marketingherausforderungen der Zeit befasste und Marketern dabei half, mit ihrem innovativen Marketing eine größere Anzahl an Kunden anzusprechen.

Am 9. Dezember wurden die Gewinner der Selligent Awards bei einer virtuellen Feier bekanntgegeben, bei der die harte Arbeit der Selligent-Kunden und -Partner im vergangenen Jahr gewürdigt wurde. Die Gewinner nutzten Selligents innovative Technologie um mittels einzigartiger personalisierter Nachrichten, kreativer Treueangebote und unvergesslicher dynamischer Inhalte sinnvolle Markenerlebnisse für ihre Kunden zu schaffen, während sich die Customer Journey in Echtzeit anpasste.

„Die jährlichen Selligent Awards geben uns die Möglichkeit, die fantastische Arbeit unserer Kunden und Partner zu würdigen. Unsere Kunden benötigen ein ausgereiftes Omnichannel-Marketing, um mit der Geschwindigkeit ihrer Kunden Schritt halten zu können, und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die besten Lösungen für diese Herausforderung anzubieten. Die Awards stellen die einzigartigen und durchdachten Kampagnen ins Rampenlicht, die unsere Kunden mit Selligents innovativer Technologie konzipiert haben. Wir danken den Teilnehmern und gratulieren allen Gewinnern“, so Ramses Bossuyt, Global VP Client Success bei Selligent.

Die Jury, die sich aus weltweit führenden Marketern, Unternehmern und Vordenkern zusammensetzt, wählte die Gewinner in vier Kategorien aus: Excellence in Consumer-First Marketing, Excellence in Marketing Innovation, Excellence in Omnichannel Marketing sowie Best in Agile & Inclusive Communications. Die unabhängige Jury bestand aus: Torsten Schwarz – Digital Innovation Evangelist​ bei absolit Dr. Schwarz Consulting, Rubén Bastón – Director​Marketing4eCommerce, Carole Lamarque – CEO & Founding Partner DUVAL UNION Innovative Marketing, François Pichon – Marketing Lead SEMEA Seismic, Francesco Susca – CRM & Marketing Automation Specialist bei Francesco Susca, Sandra Cordero – CRM & Customer Messaging Consultant​sowie Pete Durant – Brand & Marketing Director, Content & Creative Director, CSR & Sustainability Consultant.

Zu den Gewinnern in Deutschland für das Jahr 2021 gehörten Mittelbayerischer Verlag KG und BurdaDirect, die mit dem Public Vote Award ausgezeichnet wurden.

Über Selligent Marketing Cloud

Das Unternehmen Selligent, eine Marke der CM Group, ist eine intelligente Omnichannel-Marketing- und Cloud-Experience-Plattform. Die dynamische Technologieplattform liefert Einblicke, die es Unternehmen ermöglichen, personalisierte und wertvolle Kundenbeziehungen zu schaffen. Dies führt zu überzeugenden Ergebnissen auf allen Kanälen. Mit Teams in Europa und den Vereinigten Staaten sowie einem globalen Partnernetzwerk verfolgt Selligent die Mission, Marketing persönlich zu gestalten. Mehr als 700 weltweite Marken aus den Bereichen Einzelhandel, Reisen & Gastronomie, Medien, Unterhaltung & Verlagswesen sowie Finanzdienstleistungen vertrauen Selligent bei der Durchführung ihrer Marketingprogramme. Weitere Informationen finden Sie unter www.selligent.com , alternativ können Sie Kontakt mit unserem Team über Twitter oder LinkedIn aufnehmen oder unseren Blog lesen.

PR-Kontakt:

Emily Riley

Riley Strategic LLC

914-330-1128

emily@rileystrategic.com