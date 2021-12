Meddelelse nr. 20/2021: Udbetaling af ekstraordinært udbytte på DKK 0,04 pr. aktie

Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har d.d. besluttet at udbetale et ekstraordinært udbytte på DKK 0,04 pr. aktie, svarende til et direkte afkast på 3,4% i forhold til lukke­kursen på selskabets aktier d. 15. december 2021. Udlodningen udgør i alt DKK 13,5m.

Udlodningen er ekstraordinær og ligger således udover selskabets ordinære udlodninger og udbyttepolitik, ifølge hvilken selskabet tilstræber at der udbetales et udbytte, der giver aktionærene en årligt kontant forrentning af deres investering på mindst 2%. Selskabet udloddede i april 2021 et ordinært udbytte på DKK 0,02 pr. aktie.

Udlodningen har baggrund i et solidt afkast i den forløbne del af 2021 samt i det nylige salg af selskabets hidtil største enkeltinvestering, en større aktiepost i Fynske Bank, der har frigjort kapital på op mod DKK 100m.

Nærmere om udlodningen

Udbetaling sker via VP Securities A/S på baggrund af de beholdninger, der er registreret onsdag d. 22. december 2021 ved dagens afslutning. Aktier i Strategic Investments A/S, der handles med normal valør (T+2) og handles til og med mandag d. 20. december 2021, vil således være handlet inklusive retten til den ekstraordinære udlodning. Aktier handlet fra og med tirsdag d. 21. december 2021 og handlet med normal valør (T+2) vil være handlet eksklusive retten til det ekstraordinære udbytte.

Udbyttet forventes at være til disposition på aktionæ­rernes konti torsdag d. 23. december 2021.

Udlodningen sker i henhold til gældende bemyndigelse i vedtægternes §14.1.

Med venlig hilsen

Strategic Investments A/S

