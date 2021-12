Midland et SOQUEM découvrent un nouveau bloc aurifère et des indices de zinc-cuivre dans la Fosse du Labrador

English French

MONTRÉAL, 16 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (“Midland”) (TSX-V: MD), en partenariat avec SOQUEM, a le plaisir d’annoncer l’acquisition de 160 claims à la suite des plus récents résultats de la campagne de reconnaissance menée à l’été 2021 dans le cadre de l’alliance stratégique Fosse du Labrador conclue en février 2021.



Faits saillants :

Découverte d’un nouveau bloc aurifère (40,8 g/t Au) dans les environs du Lac à Terre Rouge

Un nouvel indice de Zn-Cu (5,64 % Zn, 0,14 % Cu) 4,5 km au nord-ouest de l’indice du Lac Lelièvre

Extension de l’indice Lac Lelièvre de 25 m vers le nord-ouest (0,17 g/t Au, 30 g/t Ag, 2,3% Zn, 472 ppm Cu, 0,6 % Pb)



La découverte du nouveau bloc aurifère se situe à environ 125 km au sud de Kuujjuaq, près du lac à Terre Rouge. Un échantillon choisi dans un bloc métrique a retourné 40,8 g/t Au. L’or semble associé à des veines de quartz ainsi qu’à une minéralisation en pyrite. La région située en amont glaciaire de ce bloc est très peu explorée. Nous avons récemment procédé à l’acquisition de 148 claims dans ce secteur.

Près du Lac Lelièvre, à 95 km au sud de Kuujjuaq, un échantillon choisi a permis d’étirer l’horizon de l’indice du Lac Lelièvre (Cu-Zn) de 25 m vers le nord-ouest. L’échantillon en question a retourné 2,3 % Zn, 0,48 % Cu, 0,17 g/t Au et 30 g/t Ag. Un deuxième échantillon a retourné, 5,64 % Zn et 0,14 % Cu à 4,5 km au nord-ouest de l’indice du Lac Lelièvre. Ces échantillons sont associés à des sulfures massifs et semi-massifs déposés dans des roches métasédimentaires. Les sulfures massifs sont composés de pyrrhotite, de chalcopyrite et de sphalérite. La signature métallique Zn, Cu, Au, Ag, As, Pb, Sb de ces échantillons est caractéristique des gîtes SMV de type Besshi. Douze nouveaux titres miniers ont été acquis au nord du bloc Lelièvre afin de couvrir ces nouveaux résultats.

Ces résultats confirment l’excellent potentiel de la Fosse du Labrador pour de nombreux types de minéralisations, y compris dans des secteurs jusqu’ici très peu explorés. Midland et SOQUEM prévoient deux campagnes de prospection dans la Fosse du Labrador en 2022.

Mises en garde :

Notez que les teneurs des échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roche du projet sont analysés par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par absorption atomique (Au-AA23) ou fini gravimétrique (Au-GRA21) aux laboratoires ALS de Val-d’Or (Québec) ou de Vancouver (Colombie-Britannique). Tous les échantillons ont également été analysés pour plusieurs éléments par une méthode ICP-MS avec dissolution à quatre acides. Le design du programme d’exploration et l’interprétation des résultats est effectué par des personnes qualifiées utilisant un programme d’assurance-contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que SOQUEM Inc., BHP Canada inc., Rio Tinto Exploration Canada inc., Probe Metals inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle limitée, Osisko Développement Corp., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d’Investissement Québec, a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d’une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Géo., Vice-président Exploration chez Midland, « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel: info@midlandexploration.com

Site Web: www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d’incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts. Il s’ensuit que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

Pour voir les photos associées à ce communiqué, veuillez consulter les liens suivants :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e7f7b581-e6f6-46a4-8763-6bef555df4d3/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/79e78255-44c9-4581-b4b0-be3d96de8b56/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/82c51204-8b19-4815-8372-6209cf106a96/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/699861f7-ea79-41a1-a08c-092b2c5fa18d/fr