Hardbacon acquiert Findmytotal.com pour élargir son portefeuille de calculatrices financières

MONTRÉAL, 16 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hardbacon , une application de finances personnelles utilisée par plus de 30 000 Canadiens, annonce aujourd’hui l’acquisition de Findmytotal.com, pour offrir aux Canadiens une offre élargie d’outils financiers.



Dans le cadre de ce partenariat, Hardbacon a fait équipe avec Findmytotal.com pour élargir sa bibliothèque de calculatrices financières afin d’aider les Canadiens à prendre de meilleures décisions financières avec des calculatrices de planification financière, des calculatrices hypothécaires, des calculatrices d'investissement, des calculatrices de prêts, et plus encore. La bibliothèque de Hardbacon compte actuellement près de 30 calculatrices qui permettent aux Canadiens de calculer les prêts personnels , des frais d'investissements , et des épargnes vacances , pour n’en nommer que quelques-uns.

L’acquisition renforce l’engagement de Hardbacon à aider les Canadiens à assumer la responsabilité de leurs finances personnelles. L’ajout permet également à Hardbacon d’élargir son offre d’outils financiers.

« Cette acquisition est une autre étape qui accélère l’engagement de Hardbacon à aider les Canadiens à assumer la responsabilité de leurs finances personnelles et nous permet de leur offrir un ensemble unique d’outils », déclare Julien Brault, PDG de Hardbacon. « Acheter Findmytotal.com nous a donné accès à une bibliothèque de calculatrices financières et à l’équipe qui les a conçus, ce qui nous a permis de lancer plus de calculatrices financières plus rapidement. »

Fondé par Sanam Patel, Findmytotal.com est un site Web qui met à la disposition du public un large éventail de calculatrices scientifiques et financières. Son équipe dévouée met à profit les dernières technologies pour créer des calculatrices faciles à utiliser et fera partie intégrante de l’équipe Hardbacon pour en créer de nouvelles.

« Il s’agit d’une occasion unique de partager le pouvoir de Findmytotal.com avec un vaste public et nous sommes ravis de bénéficier de la réputation et de l’expertise de Hardbacon dans le domaine financier au Canada, a déclaré M. Patel. Hardbacon partage notre passion pour aider chacun à prendre soin de ses finances et nous avons hâte de grandir avec eux. »

Les Canadiens peuvent maintenant accéder à la bibliothèque de calculatrices financières sur hardbacon.ca .

Voici la liste complète des calculatrices financières de Hardbacon : Calculatrice de valeur nette , Calculatrice de remboursement de dettes (méthode Avalanche) ; Calculatrice de planification de la retraite ; Calculatrice d’assurance-prêt hypothécaire SCHL ; Calculatrice de remboursement de prêt auto ; Calculatrice de rendement du capital investi ; Calculatrice de prêt personnel ; Calculatrice de prix d’options Black-Scholes ; Calculatrice d’épargne CELI ; Calculatrice d’intérêts simples ; Calculatrice de taux de change ; Calculatrice hypothécaire ; Calculatrice d’épargne vacances ; Calculatrice de décaissement pour la retraite ; Calculatrice d’assurance-vie ; Calculatrice de taxes de vente TPS / TVQ ; Calculatrice d’épargne REER ; Calculatrice de frais d’investissement ; Calculatrice de prêt REER ; Calculatrice de remboursement de carte de crédit ; Calculatrice d’admissibilité hypothécaire ; Calculatrice d’intérêts composés ; Calculatrice d’indépendance financière ; Calculatrice de plan d’investissement automatique ; Rembourser ses dettes ou investir? (calculatrice) ; et Calculatrice de fonds d’urgence .

