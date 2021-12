Pershimex annonce la nomination de M. Pascal Hamelin sur son conseil d’administration

English French

VAL-D’OR, Québec, 16 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d’annoncer la nomination de M. Pascal Hamelin, Ing. sur son conseil d’administration. M. Hamelin est un ingénieur minier qui cumule 30 ans d’expérience en gestion de projets miniers. Il a acquis son expérience principalement dans les camps miniers de Sudbury et de l’Abitibi. M. Hamelin est titulaire d’un diplôme en génie des mines de Polytechnique Montréal et il est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (Ing.) et de l’Ontario (P.Eng). M. Hamelin s’est joint à Ressources Métanor en 2010 à titre de directeur de la mine Bachelor. Au fil des années, M. Hamelin a occupé successivement les postes de directeur général, VP opération et président. M. Hamelin agit actuellement à titre de président de Bonterra depuis juin 2020. Il quittera ce poste en janvier 2022 afin de se consacrer à de nouveaux défis, incluant ceux de Pershimex.



À partir de septembre 2010, M. Hamelin a travaillé à la remise en production de la mine Bachelor via le financement du projet, l’assemblage d’une équipe de production complète et la réalisation d’un échantillonnage en vrac en 2012 à la mine Bachelor et en 2020 au projet Moroy. Dans ces étapes, il a supervisé l’obtention des divers permis et ententes socio-communautaires requises, notamment celles avec la nation Cree.

En contrepartie de son acceptation à siéger sur le conseil d’administration de Pershimex et de ses comités, la Société a attribué à M. Hamelin 1 500 000 options d’achat d’actions au prix d’exercice de 0,05 $ l’action pour une période de 5 ans. Ces options seront graduellement libérées selon les termes du régime d’option d’achat d’actions de Pershimex.

Commentaire du président

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « En se joignant à l’équipe de Pershimex comme administrateur indépendant, M. Hamelin va amener sans contre dit l’expertise nécessaire à la Société pour être en mesure d’accélérer le développement des propriétés actuellement au stade d’exploration avancé, tel que le secteur de Pershing-Manitou sur notre propriété Courville. »

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Robert Gagnon, Président Jacques Brunelle, VP dév. Corporatif Tél.: (819) 825-2303 Tél : (819) 856-1387

Mise en garde



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l’effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs.