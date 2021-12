Le concours Parlons carrières relie les élèves aux possibilités de carrière

OTTAWA, 16 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC) et Parlons science s ont une fois de plus uni leurs efforts dans le but d’engager les élèves dans la découverte et l’exploration des carrières dans le cadre d’une autre ronde du concours Parlons carrières. La ronde automnale du concours a été tenue du 25 octobre au 3 décembre 2021 sur la plateforme ChatterHigh. Les élèves participants ont pu apprendre des choses à propos des carrières dans les métiers spécialisés, les technologies et les STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques).



Cette ronde du concours Parlons carrières a obtenu un excellent taux de participation auprès des élèves à l’échelle du Canada, qui comptait 6 347 élèves de 241 écoles faisant partie de 115 districts scolaires, qui ont consulté 544 704 pages Web pour examiner l’information sur les débouchés postsecondaires, de carrière et sur le marché du travail. De plus, 377 élèves ont remporté des bourses. Les écoles qui se sont classées premières, ce qui leur a valu des prix en argent, ont été l’école secondaire W.J. Mouat en C.-B., l’école secondaire de Bathurst au N.-B., l’école Grace Christian à l’Î.-P.É. et l’école Saint-Jacques au N.-B.

Skills Canada Saskatchewan a partagé sa perspective sur l’incidence de ce concours, puisque cette organisation membre a tenu récemment un concours provincial intitulé « Saskatchewan’s Most Informed School/Student » (L’école/l’élève le mieux informé de la Saskatchewan). « Les concours en ligne comme ceux-ci sont importants pour SCC et ses organisations membres parce que nous sommes normalement en classe pour offrir des programmes pratiques aux élèves, mais nous ne sommes pas en mesure de le faire durant la pandémie. Les concours virtuels nous ont aidés à surmonter ces défis, puisque nous pouvons nous retrouver face-à-face avec les élèves en étant présents sur leurs appareils et ordinateurs, ce qui les aide à découvrir les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies et à s’y intéresser. Aussi, ce concours provincial nous a permis de rejoindre plus de collectivités éloignées et isolées dans la province de la Saskatchewan », explique Colin Phippard, directeur général de Skills Canada Saskatchewan.

La plateforme ChatterHigh est facile à utiliser et amusante pour les élèves et le personnel enseignant. Elle relie les élèves aux possibilités de carrière et ils peuvent également remporter des prix en argent. Chaque fois que les élèves répondent à une question durant le concours, ils sont dirigés vers le site Web d’une entreprise, d’un collège ou d’une université sur lequel se trouve l’information qui peut avoir un effet positif sur leur vie. Le concours Parlons carrières est un excellent outil pour mobiliser les élèves et leur permettre d’établir des liens avec les parcours scolaires dans les métiers spécialisés, les technologies et les STIM.

« Quand je suis allé à l’école, je n’avais pas l’occasion d’explorer toutes ces carrières et je pense que c’est fantastique, parce que chaque fois que les élèves étaient sur ChatterHigh, je recevais une nouvelle question de leur part. Ce concours pique leur curiosité et ouvre la voie à une foule de possibilités pour eux », déclare M. Dzuba, enseignant à l’école St. Theodore en Saskatchewan.

« J’ai quand même appris pas mal de choses à propos des métiers spécialisés et à propos des collèges et universités. Je ne connaissais qu’une seule université avant de me brancher sur ChatterHigh pour participer au concours et maintenant, j’en connais plusieurs! », se réjouit Ronnie G., élève de l’école St. Theodore, en Saskatchewan.

Skills Canada Saskatchewan tiendra un concours provincial du 4 au 13 avril 2022. De plus, le prochain concours national aura lieu du 11 avril au 20 mai 2022. Les écoles canadiennes peuvent participer GRATUITEMENT. Obtenez des renseignements supplémentaires en consultant le lien suivant : resources.chatterhigh.com/lets-talk-careers.

