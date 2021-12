English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 16 décembre 2021

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de novembre 2021

Le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de + 10,5 millions de passagers sur le mois de novembre 2021 par rapport à novembre 2020, avec 17,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 67,9 % du niveau du trafic groupe du mois de novembre 20191.

En novembre 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de + 4,2 millions de passagers par rapport à novembre 2020, avec 5,2 millions de passagers accueillis. Il représente 65,5 % du trafic de Paris Aéroport du mois de novembre 2019. En novembre 2021, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 3,4 millions de passagers (+ 2,7 millions de passagers2) , soit 59,2 % du trafic de novembre 2019, et Paris-Orly 1,8 millions de passagers (+ 1,5 million de passagers2), soit 81,2 % du trafic de novembre 2019.

À Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2A, 2B, 2C3, 2D, 2E et 2F sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic de passagers. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts à l'exception des portes d'embarquement B d'Orly 1.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, le terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite est fermé. Toutes les autres plates-formes sont ouvertes aux vols commerciaux, des restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux.

Pour Paris Aéroport et sur le mois de novembre 20212 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse par rapport à 2020 (+ 1,5 million de passagers 2 ) , à 59,6 % du niveau de novembre 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Afrique (+ 496 684 passagers 2 ) , à 75,0 % du niveau de novembre 2019, Amérique du Nord (+ 386 629 passagers 2 ) , à 56,1 % du niveau de novembre 2019, Moyen-Orient (+ 216 152 passagers 2 ) , à 64,5 % du niveau de novembre 2019, Amérique Latine (+ 118 778 passagers 2 ) , à 56,0 % du niveau de novembre 2019, et Asie-Pacifique (+ 53 559 passagers 2 ) , à 15,1 % du niveau de novembre 2019 ;

) à 59,6 % du niveau de novembre 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Afrique (+ 496 684 passagers ) à 75,0 % du niveau de novembre 2019, Amérique du Nord (+ 386 629 passagers ) à 56,1 % du niveau de novembre 2019, Moyen-Orient (+ 216 152 passagers ) à 64,5 % du niveau de novembre 2019, Amérique Latine (+ 118 778 passagers ) à 56,0 % du niveau de novembre 2019, et Asie-Pacifique (+ 53 559 passagers ) à 15,1 % du niveau de novembre 2019 ; Le trafic Europe (hors France) est en hausse (+ 2,0 millions de passagers 2 ) , à 67,9 % du niveau de novembre 2019 ;

) à 67,9 % du niveau de novembre 2019 ; Le trafic France métropolitaine est en hausse (+ 740 391 passagers 2 ) , à 74,5 % du niveau de novembre 2019 ;

) à 74,5 % du niveau de novembre 2019 ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse (+ 212 105 passagers 2 ) , à 91,2 % du niveau de novembre 2019 ;

) à 91,2 % du niveau de novembre 2019 ; Le nombre de passagers en correspondance est de 550 656 passagers, en hausse de + 421 540 passagers2, à 56,7 % du niveau de novembre 2019. Le taux de correspondance s'établit à 22,3 %, en baisse de - 4,3 points2.





Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP1 est en hausse de + 31,6 % par rapport à 2020, à 142,4 millions de passagers, soit 43,8 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019, tandis que le trafic à Paris Aéroport est en hausse de + 18,1 %, à 36,7 millions de passagers, soit 36,7 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital4, est en hausse de + 2,2 millions de passagers sur le mois de novembre 20212, à 4,1 millions de passagers, soit 77,2 % du trafic de novembre 2019. Il est en hausse de + 73,8 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020. Le trafic de TAV Airports intègre depuis le 1er mai 2021 le trafic de l'aéroport d'Almaty au Kazakhstan, suite à la signature d'un accord portant sur l'acquisition de sa société de gestion5.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de + 0,8 million de passagers sur le mois de novembre 20212, à 1,3 million passagers, soit 69,9 % du trafic de novembre 2019. Il est en hausse de + 8,8 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de + 362 691 passagers sur le mois de novembre 20212, à 0,5 million de passagers, soit 74,7 % du trafic de novembre 2019. Il est en hausse de + 113,4 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital6 depuis le mois de juillet 2020, est en hausse de + 2,9 millions de passagers sur le mois de novembre 20212, à 6,4 millions de passagers, soit 68,2 % du trafic de novembre 2019. Il est en hausse de + 18,8 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.



Passagers Nov. 2021 Var. 21/20

(en passagers) Jan. - Nov. 2021 Var. 21/20

(en %) 12 mois

glissants Var. 21/20

(en %) Paris-CDG 3 351 331 + 2 718 575 22 708 175 + 7,5 % 23 844 750 - 11,4 % Paris-Orly 1 845 122 + 1 486 954 13 986 906 + 40,4 % 14 821 652 + 20,7 % Total Paris Aéroport 5 196 453 + 4 205 529 36 695 081 + 18,1 % 38 666 402 - 1,3 % Santiago du Chili 1 331 696 + 780 410 8 516 320 + 8,8 % 9 219 119 - 7,3 % Amman 469 488 + 362 691 4 089 382 + 113,4 % 4 224 405 + 64,0 % New Delhi 4 700 305 + 2 195 896 32 128 675 + 25,5 % 35 035 611 + 9,8 % Hyderabad 1 453 147 + 504 563 10 400 079 + 23,4 % 11 509 696 + 9,8 % Cebu 197 280 + 153 647 1 090 262 - 59,3 % 1 152 706 - 70,1 % Total GMR Airports 6 350 732 + 2 854 106 43 619 016 + 18,8 % 47 698 013 + 3,1 % Antalya 1 224 770 + 704 335 21 328 153 + 125,7 % 21 649 848 + 109,7 % Almaty 533 089 + 183 373 5 532 692 + 69,8 % 5 892 115 + 55,0 % Ankara 663 306 + 300 009 6 386 524 + 31,3 % 6 577 887 + 12,6 % Izmir 785 550 + 389 892 7 059 494 + 36,6 % 7 350 076 + 22,1 % Bodrum 93 372 + 36 968 2 859 532 + 97,9 % 2 907 996 + 90,4 % Gazipaşa Alanya 45 405 + 23 714 586 533 + 131,1 % 607 136 + 113,9 % Médine 243 932 + 142 090 1 477 935 - 31,1 % 1 581 803 - 45,4 % Tunisie 34 838 + 25 088 482 464 + 52,4 % 500 976 + 32,9 % Géorgie 192 341 + 177 322 1 975 444 + 217,6 % 1 994 040 + 129,3 % Macédoine du Nord 112 087 + 66 869 1 256 263 + 71,4 % 1 306 153 + 40,5 % Zagreb(7) 164 278 + 121 563 1 224 896 + 38,7 % 1 266 394 + 13,6 % Total TAV Airports(8) 4 092 968 + 2 171 223 48 498 323 + 73,8 % 49 603 394 + 54,0 %







Mouvements d'avions Nov. 2021 Var. 21/20

(en passagers) Jan. - Nov. 2021 Var. 21/20

(en %) 12 mois

glissants Var. 21/20

(en %) Paris-CDG 27 572 + 16 641 220 919 + 10,9 % 234 077 - 1,4 % Paris-Orly 13 221 + 9 554 105 580 + 37,5 % 111 799 + 20,6 % Total Paris Aéroport 40 793 + 26 195 326 499 + 18,3 % 345 876 + 4,7 % Santiago du Chili 8 867 + 4 084 67 958 + 19,8 % 73 891 + 5,0 % Amman 4 947 + 3 198 41 630 + 87,2 % 43 618 + 53,8 % New Delhi 32 551 + 12 390 254 440 + 30,9 % 278 088 + 18,9 % Hyderabad 11 304 + 2 439 98 040 + 19,0 % 108 356 + 9,1 % Cebu 1 764 + 1 244 12 100 - 52,8 % 13 014 - 63,1 % Total GMR Airports 45 619 + 16 073 364 580 + 20,6 % 399 458 + 8,4 % Antalya 8 271 + 4 442 124 723 + 118,0 % 129 679 + 105,4 % Almaty 4 997 + 1 177 51 649 + 31,6 % 55 568 + 24,6 % Ankara 5 120 + 2 054 50 517 + 36,3 % 53 225 + 22,2 % Izmir 4 590 + 1 453 47 854 + 27,9 % 50 940 + 18,8 % Bodrum 631 + 91 19 764 + 95,6 % 20 214 + 89,9 % Gazipaşa Alanya 329 + 153 4 518 + 117,1 % 4 723 + 101,9 % Médine 2 306 + 1 192 17 274 + 0,4 % 18 517 - 16,8 % Tunisie 340 + 190 4 394 + 35,6 % 4 619 + 23,2 % Géorgie 2 310 + 1 526 24 352 + 116,0 % 25 138 + 82,0 % Macédoine du Nord 1 106 + 417 13 679 + 63,4 % 14 338 + 44,0 % Zagreb(7) 2 917 + 1 361 26 387 + 31,2 % 27 779 + 18,4 % Total TAV Airports(8) 32 917 + 14 056 369 180 + 61,2 % 384 890 + 47,6 %







Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Nov. 2021

Var. 21/20

(en passagers) Part dans

trafic total Jan. - Nov. 2021

Var. 21/20

(en %) Part dans trafic total France métropolitaine + 740 391 18,1 % + 20,8 % 20,7 % Europe + 1 981 231 44,1 % + 23,9 % 42,8 % Autre International



Dont + 1 483 907 37,8 % + 10,6 % 36,5 % Afrique + 496 684 13,4 % + 33,5 % 13,8 % Amérique du Nord + 386 629 8,5 % + 18,9 % 7,3 % Amérique Latine + 118 778 2,8 % - 8,2 % 2,3 % Moyen-Orient + 216 152 5,3 % + 10,5 % 4,5 % Asie-Pacifique + 53 559 1,6 % - 58,4 % 1,5 % DROM-COM + 212 105 6,2 % + 12,7 % 7,1 % Total Paris Aéroport + 4 205 529 100,0 % + 18,1 % 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Nov. 2021 Var. 21/20 Jan. - Nov. 2021 Var. 21/20 Passagers en correspondance(1) 550 656 + 326,5 % 3 992 405 + 12,6 % Taux de correspondance 22,3 % - 4,3 pts 22,0 % - 1,2 pt Taux de remplissage 74,9 % + 29,4 pts 69,5 % - 0,1 pt

(1) Passagers au départ

1 Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er janvier 2019. Il intègre également le trafic d'Almaty International Airport à compter du 1er mai 2019, 2020 et 2021. Hors intégration d'Almaty, le trafic groupe serait de 17,1 millions de passagers en novembre 2021, en hausse de 10,4 millions de passagers, et de 138,5 millions de passagers depuis le début de l'année, en hausse de 32,3 millions de passagers.

2 Par rapport au mois de novembre 2020.

3 Le terminal 2C est ouvert depuis le 14 décembre 2021.

4 Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports depuis le 30 septembre 2020 (contre 46,12 % précédemment).

5 Sur l'acquisition de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty, voir page 13 du communiqué des résultats semestriels 2021, publié le 28 juillet 2021.

6 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur la prise de participation dans la société GMR Airports.

7 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

8 Le trafic total et les mouvements d'avions de TAV Airports intègrent les données de l'aéroport d'Almaty depuis mai 2021.

