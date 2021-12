English French

Quadient dépasse les 15 100 consignes colis automatiques installées dans le monde

Adoption et utilisation en croissance sur tous les marchés en 2021

Un modèle en réseau ouvert qui favorise l’émergence de nouveaux services et usages

Paris, le 16 décembre 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et acteur majeur mondial dans les consignes colis connectées, a annoncé avoir installé plus de 2 200 de ses consignes colis intelligentes, Parcel Pending by Quadient, au cours des neuf premiers mois de 2021, ce qui porte son parc à plus de 15 100 unités dans le monde.

La société a enregistré une forte croissance de son activité de consignes à colis à travers les différents segments qu'elle adresse, que ce soit la distribution, les universités, les immeubles de bureaux ou résidentiels, et ce dans différentes régions du monde. Au cours du seul troisième trimestre fiscal de Quadient, qui s'est terminé le 31 octobre, l'entreprise a déployé plus de 600 nouvelles unités de ses consignes colis.

La capacité de Quadient à proposer une technologie en réseau ouvert, accessible à toutes les enseignes, transporteurs, opérateurs de livraison du dernier kilomètre ou acteurs du e-commerce, ainsi que des innovations telles que le modèle exclusif Parcel Pending Lite - compact, modulaire et autoalimenté – ont fortement contribué à l’accélération de l’adoption et des installations de ces systèmes.

Au Japon, plus de 6 200 consignes à colis sont désormais opérationnelles, avec plus de 200 nouvelles unités de consignes colis Lite installées au troisième trimestre. Le réseau ouvert créé dans le cadre de la joint-venture avec Yamato Transport, acteur majeur du marché, connaît de nouveaux usages dans la région, par exemple la livraison de médicaments sur ordonnance dans des consignes colis, une première dans la région d'Hokkaido Est.

En Amérique du Nord, plus de 5 600 consignes colis intelligentes Parcel Pending by Quadient sont déjà installées dans des complexes résidentiels aux États-Unis, tandis que la solution a également été choisie par le grand distributeur Lowe's, qui vient de finaliser le déploiement de 179 unités dans ses magasins canadiens.

Dans le prolongement d'une forte adoption par de nouveaux clients, l'utilisation des consignes de Quadient aux États-Unis continue de croître avec 10 millions de colis traités au troisième trimestre, soit une augmentation de 18 % par rapport au troisième trimestre de 2020, ce qui témoigne de la valeur d'une expérience de retrait en libre-service, sans contact et 24/7, dans les nouveaux comportements de consommation accélérés par la pandémie mondiale. En effet, Quadient a également constaté un intérêt croissant pour ses consignes colis résidentielles dans de nouveaux pays, comme le Royaume-Uni et la France.

« Franchir le cap des 15 100 consignes colis intelligentes installées dans le monde représente une formidable avancée pour Quadient, fidèle à notre ambition d'étendre rapidement notre présence mondiale dans nos principaux marchés et zones géographiques », déclare Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Notre capacité à mettre en œuvre efficacement des réseaux ouverts de consignes à colis pour permettre une utilisation partagée entre les acteurs à un niveau international a été un facteur clé de différenciation à l'origine de nouveaux partenariats solides dans nos différents marchés. Nous sommes confiants que les mois à venir verront de nouveaux clients profiter de la tranquillité d'esprit offerte par l'expérience de livraison Parcel Pending by Quadient, où qu'ils soient ».

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

