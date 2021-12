MARE NOSTRUM

Acquisition de la société UNI’TT

Renforcement de la division Plateformes de services RH

Grenoble, le 16 décembre 2021 – 18h30 – Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce l’acquisition de la société UNI’TT, spécialisée dans la gestion et prestation de services RH. Avec cette acquisition, le Groupe renforce son positionnement dans le médico-social ainsi que son offre de gestion des Ressources Humaines externalisée.

UNI’TT travaille avec des agences d’intérim coopératives dédiées aux secteurs du sanitaire et du médico-social. Elle met à leur disposition un ensemble de solutions RH innovantes pour optimiser la gestion de leur back office sur les aspects juridiques (gestion et sécurisation des contrats de travail), Paie (gestion de la paie et de la facturation associée) et sociaux (gestion administrative). Cette activité vient parfaitement compléter l’offre d’Inalvéa Développement, acquise par le Groupe en octobre 2020.

Forte des besoins croissants dans le secteur de la santé, l’activité d’UNI’TT est en plein développement et le rapprochement avec Mare Nostrum devrait lui donner les moyens nécessaires pour accompagner cette montée en puissance. Cette société profitable a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 335 k€1 et devrait afficher une progression de son activité sur l’exercice 2021 portée par un premier semestre 2021 en croissance de +18% par rapport à 2020.

Ce rapprochement conforte la stratégie de Mare Nostrum de diversification de son offre RH et du développement de ses prestations de services à forte valeur ajoutée. Portée par la croissance d’Inalvéa Développement, la nouvelle division Plateformes de services RH a multiplié par 3 son chiffre d’affaires à fin septembre 20212 et devrait dépasser les 15 000 bulletins de paie traités par mois.

« Cette nouvelle acquisition dans le secteur de la santé, nous permet de renforcer notre positionnement sur ce segment porteur tout en étoffant notre pôle Plateformes de services RH dédié à l’externalisation des fonctions RH. Les synergies que nous allons pouvoir mettre en place avec les autres activités du Groupe vont nous permettent d’accroître notre expertise du secteur médico-social et de répondre à la forte demande des établissements de santé, en envisageant demain de proposer nos autres solutions comme, notamment, la formation. » déclare Nicolas Cuynat, PDG du groupe Mare Nostrum.

Cette opération réalisée via l’acquisition de 50% du capital et la prise de contrôle de la société, est totalement auto-financée par le Groupe.

Fort de cette nouvelle acquisition, Mare Nostrum poursuit sa stratégie de croissance mixte et confirme son ambition de doubler de taille d’ici 2024 afin de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochain RDV :

27 janvier 2022 : Chiffre d’affaires annuel 2021

A propos de Mare Nostrum :

Depuis 17 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 390 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 – Mnémonique : ALMAR

Contacts

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu AELIUM

Investisseurs

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

marenostrum@aelium.fr





1 Exercice 2020 de 14 mois

2 Communiqué du 26 octobre 2021

