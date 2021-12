SpareBank 1 SMN: Spareprogram for ansatte i SpareBank 1 SMN – påmeldinger fra primærinnsidere

English Norwegian

Det vises til børsmelding datert 15. desember 2021 vedrørende spareprogrammet for ansatte i konsernet. Nedenfor følger informasjon om flere påmeldinger fra primærinnsiderne.

Se tabell nedenfor for en oversikt over primærinnsidere i SpareBank 1 SMN som har meldt seg inn i spareprogrammet for perioden januar til og med desember 2022. Oversikten nedenfor kommer i tillegg til informasjon om påmeldinger fra primærinnsidere som det ble informert om i børsmelding datert 15. desember 2021. Beløpene som oppgis er totale beløp for spareprogrammet for 2022. Antall egenkapitalbevis tildelt og kjøpskurs for egenkapitalbevisene som blir solgt til den enkelte primærinnsider i henhold til spareprogrammet, vil bli offentliggjort på tidspunkter for salg av egenkapitalbevis til de ansatte.





Navn Påmeldt med beløp (kr) Nelly Maske 24.000





Trondheim, 16. desember 2021



Kontaktperson i banken:

Finansdirektør Kjell Fordal, tlf. 905 41 672

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12