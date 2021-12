La presse à jet d’encre UV à DEL AccurioJet KM-1e de Konica Minolta obtient la certification ISO/PAS 15339 d’Ideallianceᴹᴰ

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 16 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), chef de file des solutions d’impression et d’emballage industrielles et commerciales, est heureuse d’annoncer que sa presse à jet d’encre UV à DEL AccurioJet KM-1e a obtenu la certification ISO/PAS 15339 Master Elite d’Ideallianceᴹᴰ, laquelle atteste la capacité des presses numériques à répondre aux exigences relatives à l’espace colorimétrique précisées dans les conditions d’impression de référence (CRPC) de la norme ISO/PAS 15339.



Le processus de certification ISO/PAS 15339 mesure la relation entre les données d’entrée CMJN et les couleurs imprimées sur une feuille pour un ensemble donné de conditions d’impression établies par les CRPC. L’évaluation porte sur sept CRPC ayant une gamme de couleurs croissante : six couramment utilisées pour l’impression conventionnelle et une pour l’impression d’une grande gamme de couleurs avec la presse à jet d’encre UV à DEL.

"La presse AccurioJet KM-1e plaît aux clients par son uniformité imbattable sur une gamme de couleurs incroyablement vaste. Cette certification ajoute une immense valeur à nos nombreux dispositifs de production compatibles avec le G7 pour le découpage des feuilles", affirme Mario Mottillo, président de Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. "Notre technologie à jet d’encre UV à DEL et nos solutions de finition consolident toujours notre position de chef de file du marché nord-américain. C’est un honneur de voir la qualité des couleurs produite par la presse KM-1e reconnue par Idealliance."

La presse KM-1e est dotée de la technologie unique et brevetée de Konica Minolta, qui élimine l’une des difficultés fondamentales de l’impression à jet d’encre : le déplacement incontrôlé des points d’encre qui réduit la qualité d’impression et les supports utilisables. La technologie à jet d’encre UV à DEL de la presse KM-1e immobilise les gouttes d’encre à leur contact avec le substrat, ce qui assure une qualité des couleurs, une uniformité et des résultats supérieurs. On obtient ainsi des impressions parfaites et immédiatement sèches sur un large éventail de supports de différents poids. Pouvant atteindre une vitesse élevée de 3 000 feuilles par heure, la presse à feuilles de 29 po tire parti du robuste gestionnaire de jet d’encre haut de gamme et de son système de traitement de données amélioré pour créer des processus documentaires efficaces.

"Grâce à la fantastique gamme de couleurs ainsi qu’à l’uniformité et à la répétabilité incroyables et faciles à gérer des impressions de l’AccurioJet KM-1e, il a été véritablement agréable de travailler avec Idealliance pour cibler les CRPC", confie Mark Bohan, directeur des solutions couleur de Konica Minolta. "Notre partenariat avec elle est essentiel, et nous la félicitons pour sa quête d’excellence."

Cette réussite s’inscrit dans la foulée des certifications ISO 15338 Master qu’ont obtenues les presses AccurioPress C14000/C12000, AccurioPress C4080/C4070 et AccurioPress C6100/C6085 de Konica Minolta.

"Konica Minolta continue de se démarquer en mettant à la disposition de ses clients des produits qui répondent aux exigences les plus strictes", affirme Jordan Gorski, directeur administratif d’Idealliance. "Son dévouement et son attachement à la qualité des couleurs font d’elle un partenaire des plus précieux."

Pour en savoir plus sur l’AccurioJet KM-1e de Konica Minolta, cliquez ici.

À propos de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain™ (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 14 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 9e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook , Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

À propos d’Idealliance

Association transformatrice du secteur de l’impression et de l’emballage, Idealliance travaille avec des propriétaires de marque, des créateurs de contenu et de médias, des agences, des designers, des fournisseurs et des constructeurs de matériel, des concepteurs de technologies et des fournisseurs de services du monde entier. Elle sert l’industrie des communications graphiques en créant des programmes de formation et de certification de qualité supérieure, en élaborant des normes et spécifications professionnelles et en redéfinissant les processus documentaires de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du secteur. Devenez membre d’Idealliance pour transformer vos méthodes de travail – pour toujours. Pour en savoir plus, visitez son site Web.

Relations avec les médias de Konica Minolta – Canada

Département de marketing, Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée

