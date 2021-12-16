FourKites在2021年取得创纪录业绩，处于亚太地区供应链可见性行业前沿

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印度钦奈, Dec. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- FourKites ® ，全球领先的实时 供应链可见性平台 ，今天宣布取得创纪录的增长，该公司的愿景是通过实时可见性数据和机器学习优化全球供应链。



该公司全球范围内的总货运数量实现了三位数增长；推动亚太地区新客户数量增长95%，全球新客户数量增长50%，其中包括Barilla Group、Beyond Meat、Cardinal Health、Haworth、LyondellBasell、McCain Foods、Roehm、Rove Concepts和Yamaha Motors；大幅扩展了其承运人网络；并将实时可见性扩展到全球超过2800个港口和250万个设施。

2021年实现增长的关键是其在亚太地区的大幅扩张，总负载量、港口和跟踪设施都实现显著的同比增长。此外，该公司还通过 1亿美元的融资轮 完成了重要的高管任命和员工队伍拓展。具体而言，2021年FourKites在亚太地区的成绩包括：

负载同比增长120%，跟踪距离超过1120亿英里，全球计算预估到达时间超过5亿次

亚太地区承运人网络增长50%

每月多式联运总量增长2倍，在该地区42个国家拥有公路、海运、铁路和驳船运输跟踪功能

每月海运总量增长4倍，目前能够跟踪98%的全球海运

每月跟踪港口数量增长91%

每月跟踪设施数量增长89%，在亚太地区跟踪设施数量近8000个

FourKites的本地团队和在亚太地区的行业专业知识通过针对各种模式的创新解决方案来减少业务干扰，帮助公司应对该地区的关键用例，包括跟踪跨境运输的能力和监测货运温度。

面对又一年的 持续影响 ，FourKites加倍努力开发其客户驱动型创新模式，利用客户反馈增加超过65项新功能。这些能力位列行业第一，帮助FourKites用户在各种模式和地区都实现从采购到制造再到最终目的地的端到端货运跟踪。

这些创新包括获得专利的 智能预测抵达（SFA） 服务，对包括运输途中无法追踪的货运在内的货物提供频繁且高度精确的预测抵达时间服务。这一功能在亚太地区尤其重要，因为在亚太地区，由于司机穿越某些地区或者卡车没有提供位置数据的技术，信号连接不能保持连续。该公司还推出了针对海运的 Dynamic ETA ® 服务 ；针对空运的 Dynamic ETA ® 服务 ； 对Dynamic Yard SM进行大幅升级；新的 订单信息枢纽 （OIH）服务，在一个平台上就能查看每个订单的整个生命周期信息； 强大的新功能集成 （包括Instant Messaging），供司机使用的升级版 CarrierLink 移动应用，以及增强型 Partner Hub ，这是FourKites供经纪人和承运人使用的自助式、安全GPS装载解决方案。

通过建立强大的新合作伙伴关系，加速端到端可见性

2021年，FourKites与全球供应链和技术领导者建立了新的战略伙伴关系，继续实现其对数字供应链未来的大胆愿景，其中自动化、互联型和协作型供应链通过实时可见数据和机器学习得到优化。

2021年建立的新合作伙伴关系包括与 Zebra Technologies Corporation （纳斯达克股票代码：ZBRA）建立的全球合作伙伴关系，通过这一关系，Zebra将FourKites的 Dynamic Yard 和 实时可见性 平台作为其资产可见性解决方案套件的一部分重新开始销售。此外，Zebra的 MotionWorks Yard 解决方案已与FourKites的Dynamic Yard以及Zebra的定位硬件和专业服务集成在一起，以提高客户的场内和路途运输能力。还有一点，FourKites宣布 与Infosys结成联盟， 以加速提供一流的供应链流程创新和技术解决方案。

FourKites创始人兼首席执行官Mathew Elenjickal表示：“今年又是充满巨大挑战的一年，但对于供应链社区来说，也是充满非凡协作和进步的一年。我对我们在亚太地区的发展势头感到特别自豪，我们目前对该地区内42个国家的运输进行跟踪。我们将通过招募新的人才、开发解决方案和建立合作伙伴关系在该地区继续进行投资，在2022年取得更大成绩。”

2021年，FourKites的市场领导地位得到了多项著名行业大奖和报告的认可；包括 被评为2021年Gartner魔力象限实时交通可见性平台领导者 ；凭借整体市场影响力，被G2’s Winter Grid ® 评为供应链可见性软件提供商第一名 ；唯一一家获得 被Everest Group 评为AI Trailblazer的供应链公司；连续第三年被 Great Place to Work（GPTW）Institute 评为“优秀就业单位”®。

客户自己的感言：

“我曾与FourKites团队合作，他们对我们遇到的问题具有发自内心的浓厚兴趣。这一点非常难得。你的业务充满活力，你也需要一个同样充满活力的合作伙伴。”——Tom FranceTrane Technologies全球分销、物流和运输业务副总裁

“FourKites的 Live Network Congestion Map 是一个很好的工具，可以帮助了解全球供应网络所依赖的海运目前存在的影响和潜在的风险。我们对FourKites的及时响应和迅速提供这种可见性服务表示感谢。”——Nestlé运输业务高级产品经理Sergiy Yablonskiy。

“借助FourKites的服务，我们可以通过一个可靠的平台实时获得所需的所有信息。实时了解预计到达时间的变化能让我们更好地管理库存，甚至可以降低某些原材料的安全库存百分比，以便做出调整，规划即时生产。将生产规划和可靠运输时间联系在一起，让我们能够为产量的增减变化做好准备，最重要的是能应对我们在生产变化方面可能出现的紧急情况。”——Constellation Brands运输经理Fernanda Ongay。

关于FourKites

FourKites®是全球位列第一的 供应链可见性平台，将运输可见性扩展到装载现场、仓库、商店和其他区域。 FourKites每天跟踪通过公路、铁路、海洋、航空、包裹和快递员运送到176个国家和地区的250多万批货物，将实时数据和强大的机器学习相结合，帮助公司实现端到端供应链的数字化。750多家全球最受认可的品牌——包括前10大快速消费品公司中的9家以及前20大食品和饮料公司中的18家——信任FourKites，并以此实现业务转型并创建更敏捷、更高效和更可持续的供应链。如需了解更多信息，请访问 https://www.fourkites.com/ 。

媒体联系人：

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing（FourKites业务）

+1（650）468-3263

mvyridi@bigvalley.co

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db9fd160-99aa-4bb7-a266-0bfbb121c2bd