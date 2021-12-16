FourKites 在亞太區供應鏈能見度的最前線結束了破紀錄的 2021 年

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

印度清奈, Dec. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- FourKites ® 是世界領先的實時 供應鏈能見度平台 ，今天宣佈實現創紀錄增長的一年，其透過實時可見的數據和機器學習，實現優化全球供應鏈的願景



公司在全球的總出貨量增長達三位數；推動亞太區新客戶增長 95%，全球新客戶總增長 50%，包括 Barilla Group、Beyond Meat、Cardinal Health、Haworth、LyondellBasell、McCain Foods、Roehm、Rove Concepts 和 Yamaha Motors；顯著擴展其營運商網絡；並將實時能見度擴展至全球 2,800 多個港口和 250 萬個設施。

FourKites 在亞太區的顯著擴張是其 2021 年增長的關鍵，其總負載、追蹤的港口和設施同比顯著增加。此外，公司 任命重要的行政人員 ，並在 一輪 1 億美元的融資後擴大其員工人數 。具體來說，在 2021 年 FourKites 亞太區：

負載同比增長 120%，追蹤的里程超過 1,120 億英里，全球運算的預計到達次數超過 50 億次

亞太區營運商網絡增長 50%

每月多模式聯運量增長 2 倍，在該地區 42 個國家／地區具有陸路、海運、鐵路和駁船追蹤能力

每月海運量增長 4 倍，現在可追蹤全球 98% 的海運量

每月追蹤的港口數量增長 91%

每月追蹤的設施數量增長 89%，在亞太區追蹤了近 8,000 個設施

透過適用於每種模式的創新解決方案緩解中斷

FourKites 亞太區的本地團隊和行業專業知識幫助公司解決該地區的關鍵用例，包括追蹤跨境運輸和貨運溫度的能力。在另一年 不斷中斷 的情況下，FourKites 在其以客戶為導向的創新模式上加倍努力，根據客戶反饋推出了超過 65 項新功能。這些行業首創的功能可幫助 FourKites 用戶在所有模式和地域（從採購、製造到最終目的地）中端到端追蹤貨件。

這些創新包括獲得專利的 Smart Forecasted Arrival (SFA) ，即使對於無法追蹤的運輸途中貨件，也可以提供頻繁且高度準確的預計到達目的地的時間 (ETA)。此功能在亞太區特別大派用場，因司機經過某些地區時連接情況不一，或貨車沒有提供位置數據的技術。該公司還推出 Dynamic ETA ® for Ocean 、 Dynamic ETA ® for Air 、 Dynamic Yard SM的重大升級、為每張訂單提供整個生命週期單一管理平台視圖的全新 Order Intelligence Hub (OIH)，以及 強大的新協作功能 – 包括即時訊息、更新的 CarrierLink 司機流動應用程式，以及增強其經紀和營運商自助安全 GPS 引導解決方案 Partner Hub 的功能。

建立強大的新合作夥伴關係以加快端到端的能見度

在 2021 年，FourKites 與全球供應鏈和技術領導者建立新的策略合作夥伴關係，以繼續執行其對數碼供應鏈未來的大膽願景，透過實時可見數據和機器學習優化自動化、互相連接和協作的供應鏈。

2021 年的新合作夥伴關係包括與 Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA) 的全球合作夥伴關係，Zebra 現在轉售 FourKites 的 Dynamic Yard 和 實時可見 平台作為其資產能見度解決方案套件的一部分。此外，Zebra 的 MotionWorks Yard 解決方案已與 FourKites Dynamic Yard 和 Zebra 定位硬件和專業服務整合，以增加客戶的工場內和公路能力。此外，FourKites 宣佈 與 Infosys 結成聯盟，以加快一流供應鏈流程創新和技術解決方案的交付。

FourKites 始創人兼行政總裁 Mathew Elenjickal 表示：「這年又是充滿巨大挑戰的一年，但也是供應鏈社群非凡的合作和進步的一年。我對在亞太區的發展勢頭感到特別自豪，我們現在可追蹤 42 個國家／地區的負載。隨著我們繼續以新的人才、解決方案和合作夥伴關係在該區進行投資，2022 年還有很多要做的事情。」

2021 年，FourKites 的市場領導地位獲得多項享負盛名的行業獎項和報告的認可；包括 在 2021 年 Gartner Magic Quadrant 的實時交通能見度平台中獲評為領導者 ；在 G2’s Winter Grid ® 中，基於整體市場佔有率而成為排名第一的供應鏈能見度軟件供應商 ；唯一一家供應鏈公司獲 Everest Group 評為人工智能開拓者 ；並連續三年獲認可為「Great Place to Work®」最佳工作場所，由 Great Place to Work (GPTW) Institute 評選。

客戶口碑

「我與 FourKites 團隊合作，他們對我們遇到的問題有著根本、深切的興趣。這點難能可貴。您的業務是動態的，您也需要一個動態的合作夥伴。」 — Trane Technologies 全球分銷、物流及運輸副總裁 Tom France

「FourKites 的 實時網絡擁塞地圖 是了解依賴海運的全球供應網絡目前影響和潛在風險的好方法。我們感謝 FourKites 的回應能力及如此迅速顯示這種資訊。」 — 雀巢交通運輸部高級產品經理 Sergiy Yablonskiy。

「透過 FourKites，我們可以在一個可靠的來源中實時獲得所需的所有資訊。實時了解 ETA 的變化使我們能夠以更好的方式管理我們的庫存 – 甚至可以降低某些原材料的安全庫存百分比，以便我們可以改變計劃以進行準時生產。計劃和可靠運輸時間之間存在的這種聯繫，使我們能夠為任何數量的變化做好準備，無論是增加還是減少，而且，最重要的是關注我們可能在生產變化方面的緊迫性。」 — Constellation Brands 運輸經理 Fernanda Ongay

關於 FourKites

FourKites® 是世界第一的 供應鏈能見度平台 ，將能見度從運輸擴展至工場、倉庫、商店等。FourKites 每天為公路、鐵路、海運、空運、包裹和速遞追蹤超過 250 萬件貨物，覆蓋 176 個國家／地區，結合實時數據和強大的機器學習，幫助公司實現端到端供應鏈的數碼化。超過 750 個世界上最知名的品牌，包括前 10 名 CPG 中的 9 家和前 20 名食品和飲品公司中的 18 家，均信任 FourKites 來改變他們的業務及創建更敏捷、高效和可持續的供應鏈。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.fourkites.com/ 。

傳媒聯絡人：

Marianna Vyridi

代表 FourKites 的 Big Valley Marketing

+ 1 (650) 468-3263

mvyridi@bigvalley.co

此公告隨附的照片可在以下網址查看: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db9fd160-99aa-4bb7-a266-0bfbb121c2bd