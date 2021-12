GALIMMO ACCUEILLE À MOULINS-LÈS-METZ LA PREMIÈRE BOUTIQUE EMMAÜS VINTAGE EN CENTRE COMMERCIAL

Ouverture de Fripes et Brocs , boutique vintage responsable et solidaire d’Emmaüs , dans le centre commercial Cora Moulin-Lès-Metz

Concrétisation de la collaboration engagée entre Galimmo et Emmaüs après l’implantation réussie de leur premier magasin à Saint-Avold (Metz)





Paris, le 17 décembre 2021 – Galimmo SCA, foncière française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, opérateur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, annonce ce jour l’ouverture, au sein du Centre commercial Cora Moulins-Lès-Metz, de Fripes et Brocs, la deuxième boutique responsable et solidaire de l’association Emmaüs dans un centre commercial de Galimmo.

Approvisionné par la communauté Emmaüs de Peltre, le magasin Fripes et Brocs commercialise une large gamme de produits de seconde-main : vêtements, maroquinerie et objets (petit mobilier, décoration, joaillerie et cristallerie). Pensée spécifiquement pour les publics du centre commercial de Moulins-Lès-Metz, la boutique est positionnée sur le segment vintage du marché de la seconde-main et propose des vêtements de marque et des produits de milieu de gamme. Elle est gérée par une équipe encadrée par la communauté Emmaüs de Peltre et composée de quatre personnes salariées en contrat d’insertion et de bénévoles.

« Après l’implantation au sein de notre site de Saint-Avold de la première boutique de l’association en centre commercial dans le Grand Est, nous sommes heureux d’accueillir la communauté Emmaüs de Peltre à Moulins-Lès-Metz pour l’ouverture de Fripes & Brocs. L’ouverture de ce magasin, qui nous permet de compléter l’activité de notre centre avec une offre de vêtements et d’objets jusque-là absente, s’inscrit dans le cadre de la collaboration engagée avec Emmaüs France. » déclare Anne-Lorraine Rohm, Directrice de centres de Galimmo en charge de la région Lorraine nord

« Nous nous réjouissons de l’ouverture de notre première boutique solidaire vintage en centre commercial à Moulin-lès-Metz. Tout en permettant à notre communauté locale de profiter du flux de visiteurs du Centre commercial Cora de Galimmo, ce magasin est une opportunité de faire découvrir notre activité à une clientèle très large et de l’inciter par un acte d’achat solidaire à soutenir le projet social d’Emmaüs. » ajoute Jean-Marie Kiffer, Président de la communauté d’Emmaüs de Peltre

L’implantation de Fripes et Brocs dans le centre commercial de Moulins-Lès-Metz marque la concrétisation de la collaboration de long terme engagée entre Galimmo et Emmaüs à la suite du succès de la boutique pilote ouverte en 2019 dans le Centre commercial Cora Saint-Avold. L’ouverture de nouvelles boutiques de l’association dans des centres de Galimmo est d’ores et déjà prévue, sous un format pérenne et pensé au cas par cas, en fonction du territoire. Deux nouvelles boutiques sont en cours d’étude.

« Galimmo et Emmaüs partagent la même culture d’ancrage local. Nous pouvons donc nous appuyer sur la connaissance fine des territoires et de leurs besoins apportée conjointement par la direction de centre de Galimmo et la communauté locale d'Emmaüs pour développer le juste projet au bon endroit et nous engager ainsi ensemble sur des formats de boutiques pérennes » déclare Amandine Grimbert, Responsable de mission Espaces de vente Emmaüs France.

L’engagement fait partie intégrante du modèle Galimmo depuis sa création il y a 5 ans. L’ambition du Groupe est maintenant d’aller plus loin en étendant la feuille de route de son programme « Engagé pour demain ». L’ouverture de boutiques de seconde main s’inscrit dans le cadre du volet sociétal, « Engagé pour les territoires », de ce programme et de ces deux axes prioritaires : l’économie circulaire et le lien intergénérationnel.

« L’ouverture de boutiques de seconde-main vient enrichir l’ensemble des initiatives que nous menons avec les acteurs locaux pour créer des centres commerciaux plus engagés et solidaires. Elle témoigne également de la volonté de Galimmo de déployer des actions concrètes qui s’intègrent parfaitement dans l’activité des centres, enrichissant leur offre et leurs usages, avec une démarche engagée au cas par cas et adaptée à leurs publics spécifiques. » précise Marine Ricard, Directrice de la RSE.

