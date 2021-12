Van Lanschot Kempen verkoopt Global Property Research BV aan Solactive

English Dutch

’s-Hertogenbosch/Amsterdam, 17 december 2021



Van Lanschot Kempen verkoopt vandaag 100% van de aandelen in Global Property Research BV (GPR) aan Solactive AG. Deze transactie past in de strategie van Van Lanschot Kempen om zich te focussen op wealth management.

GPR is een wereldwijde, geregistreerde benchmark administrator, gespecialiseerd in vastgoed- en infrastructuurbenchmarks. GPR maakt, berekent, onderhoudt en verspreidt ongeveer 2.500 benchmarks op basis van 7 flagship benchmarks, waarvan het grootste deel op maat gemaakt is voor klanten.

De activiteiten van GPR zullen door haar huidige medewerkers worden voortgezet binnen Solactive, een Duitse benchmark-provider die wereldwijd benchmarks aanbiedt op een brede range van sectoren en asset classes.

De transactie heeft geen materiële impact op de kapitaalratio van Van Lanschot Kempen.

Van Lanschot Kempen

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Solactive

Public Relations: +49 (69) 719160 311; press@solactive.com

Over Solactive

Solactive is een toonaangevende leverancier van indexerings-, benchmarking- en berekenings-oplossingen voor de wereldwijde beleggings- en handelsgemeenschap. Met het hoofdkantoor in Frankfurt en kantoren in Hongkong, Toronto, Berlijn en Dresden, innoveert en doorbreekt Solactive de status quo als voorkeurspartner voor klanten. De unieke mix van de expertise van 250 medewerkers op het gebied van data, data science, financiële markten en technologie maakt het mogelijk het succes van klanten te continueren door het leveren van een superieure ervaring, unieke aanpassings-mogelijkheden en de beste prijs-kwaliteitverhouding die in de sector beschikbaar is. Met meer dan 14.000 dagelijks berekende indexen wordt een volledig pakket oplossingen aangeboden, waaronder marktleidende ESG- en thematische indexen.

Zie voor meer informatie: solactive.com

Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Bijlage