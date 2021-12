EssilorLuxottica : EssilorLuxottica et GrandVision signent un accord avec Vision Group pour la vente de magasins en Italie

English French Italian

EssilorLuxottica et GrandVision signent un accord

avec Vision Group pour la vente de magasins en Italie

Charenton-le-Pont, France, Schiphol, Pays-Bas et Milan, Italie (17 décembre 2021 – 8h00) EssilorLuxottica, GrandVision et Vision Group, un des plus importants réseaux de distribution pour les opticiens italiens, qui opère également la chaine de magasins VisionOttica, annoncent aujourd’hui que les sociétés ont conclu un accord prévoyant l’acquisition par Vision Group de la marque VistaSì et des 99 magasins de ce réseau en Italie, ainsi que de 75 magasins GrandVision dans le pays. Cela fait suite aux engagements pris auprès de la Commission européenne le 23 mars 2021, dans le cadre de l’acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica.

L’accord entre EssilorLuxottica, GrandVision et Vision Group s’accompagne de la signature d’accords de transition conclus entre le vendeur et l’acheteur afin d’assurer la continuité immédiate de l’activité des entités concernées après la finalisation de l’opération.

La finalisation de l’opération entre EssilorLuxottica, GrandVision et Vision Group est soumise à l’approbation de la Commission européenne, conformément à la procédure d’engagements. La finalisation est attendue au cours du premier trimestre 2022.

Conseillers auprès d’EssilorLuxottica et de GrandVision : Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. et Lazard ont agi en tant que conseillers financiers, Sullivan & Cromwell LLP en tant que conseiller juridique, BonelliErede en tant que conseiller sur les questions de concurrence et Deloitte en tant que conseiller sur les cessions. Par ailleurs, De Brauw Blackstone Westbroek N.V. a agi en tant que conseiller juridique de GrandVision pour les questions de droit néerlandais. CapM Advisors a agi en tant que conseiller financier et ADVANT Nctm en tant que conseiller juridique auprès de Vision Group sur cette transaction. Deloitte et Fineurop Soditic S.p.A. ont assuré la due diligence et le conseil à Vision Group sur la transaction.

A propos d’EssilorLuxottica

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux et Transitions pour les technologies d’optique ophtalmique, ainsi que des marques de détail de renommée mondiale comme Sunglass Hut et Lenscrafters et depuis le 1er juillet 2021, le réseau de distribution Grandivision (grâce à une participation majoritaire). En 2020, EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 14,4 milliards d’euros. L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA ; Bloomberg : EL:FP. Pour plus d’information, visiter www.essilorluxottica.com

A propos de GrandVision

GrandVision N.V., une entité du Groupe EssilorLuxottica, est un leader mondial du commerce de détail en optique qui fournit des équipements optiques de grande qualité et abordables à un nombre croissant de consommateurs dans le monde. Les solutions visuelles de grande qualité apportées par GrandVision incluent une large gamme de services apportées par ses experts en terme de vision. Les gammes de produits de GrandVision comprennent des lunettes correctrices, les montures et les verres, les lentilles de contact et des produits d’entretien des lentilles de contact, ainsi que des lunettes de soleil, planes ou correctrices. Ces produits sont distribués au travers d’un réseau majeur de magasins de détail opéré dans plus de 40 pays en Europe, aux Amériques, au Moyen-Orient et en Asie. GrandVision sert ses clients dans plus de 7 200 points de vente avec plus de 39 000 salariés qui prouvent chaque jour que « IN EYE CARE, WE CARE MORE ». Depuis mars 2021, GrandVision est membre de United Nations Global Compact et adhère à une approche durable de son activité basée sur des principes. Pour plus d’information, visiter www.grandvision.com

A propos de Vision Group

Vision Group gère un réseau de plus de 300 magasins en Italie, soit en gestion directe soit en franchise, sous la bannière VisionOttica. Vision Group est également le plus vaste réseau de distribution pour le marché de l’optique en Italie, avec plus de 2 500 professionnels de la vue affiliés, à différents niveaux. Vision Group connait une croissance à la fois organique et par acquisitions et est devenu un point de vente optique de référence pour les familles italiennes. L’ambition de Vision Group est d’améliorer le bien-être visuel de ses consommateurs en se concentrant sur leurs besoins visuels grâce à un haut niveau de service, à l’innovation technologique et à des magasins permettant d‘apporter une expérience personnalisée et professionnelle. Depuis 2014, la croissance de Vision Group a été soutenue par Arcadia SGR, qui a investi pour accélérer l’expansion de la société. Pour plus d’information, visiter www.vision-group.it

CONTACTS

EssilorLuxottica GrandVision

Giorgio Iannella - Head of Investor Relations Annia Ballesteros – Investor Relations Director

e-mail: ir@essilorluxottica.com e-mail: annia.balesteros@grandvision.com

Marco Catalani - Head of Corporate Communications Carola Okhuijsen – Head of Corporate Communications

e-mail: media@essilorluxottica.com e-mail: carola.okhuijsen@grandvision.com

Vision Group

Comin & Partners

Federico Fabretti –Partner

e-mail: federico.fabretti@cominandpartners.com

Federica Gramegna –Senior Consultant

e-mail: federica.gramegna@cominandpartners.com





