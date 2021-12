Baltika saneerimisnõustaja kolmas aruanne saneerimiskava täitmise kohta

English Estonian

19. juunil 2020. a kinnitas Harju Maakohus AS-i Baltika (Baltika) saneerimiskava. Saneerimisnõustaja peab iga kuue kuu tagant esitama kohtule ja kõikidele seotud võlausaldajatele aruande saneerimiskava täitmise kohta. Esimene aruanne esitati 2020. a detsembris. Käesolevaga avalikustame kolmanda aruande kõikidele investoritele. Aruandes on andmed ja numbrid eraldi Baltika, mitte Grupi kohta, st numbrid ei ole konsolideeritud.



Tänu saneerimismenetlusele on Baltika saanud viimase aasta jooksul fokusseerida ja jätkata äriliste ümberkorraldustega – läinud üle ühele brändile (Ivo Nikkolo), optimeerinud ja tugevalt vähendanud tegevuskulusid isegi enam, kui oli esialgu saneerimiskava alusel plaanis jne. Uuenenud kaubavalik ja äristrateegia on ühtlasi aidanud tagada Baltika tegevuse jätkamise ka vaatamata Covid-19 teisest lainest tingitud negatiivsetele mõjudele. Baltika kinnitab, et Baltika suudab kindlasti edukalt saneerimiskava täita ja suudab täita kavaga võetud kohustused isegi esialgu oodatust varem, kui ei peaks olema täiendavaid või muid negatiivseid ärilisi stsenaariumeid, peamiselt seoses Covid-19 levikuga Baltimaades.

SANEERIMISNÕUSTAJA ARUANNE SANEERIMISKAVA TÄITMISE KOHTA



Harju Maakohtu 19.06.2020. a määrusega tsiviilasjas nr 2-20-4688 kinnitas kohus Aktsiaseltsi BALTIKA (edaspidi Baltika) saneerimiskava.

Käesolevaga esitab Baltika saneerimisnõustaja kohtule ja võlausaldajatele vastavalt SanS §-le 50 kolmanda kirjaliku aruande saneerimiskava täitmise kohta.

Saneerimiskava täitmise tuvastamisel ja majandusliku seisundi hindamisel on saneerimisnõustaja kasutanud Baltika auditeeritud finantsaruandeid seisuga 31.12.2020 ja auditeerimata finantsaruandeid seisuga 31.10.2021.

Saneerimiskava täitmine

Saneerimiskava kohaselt kujundati ümber 30 võlausaldaja nõuded kogusummas 12 206 649,74 eurot. Nõuded kujundati ümber kahes rühmas.

Saneerimiskava alusel nõuete vähendamise rahaline mõju on kokku € 5 045 198 ja see kajastub Baltika 2020.a. kasumiaruandes muu ärituluna.

Saneerimiskava kohaselt tuli Baltikal tasuda I rühma nõuetelt intressi ning alates 2021. a juunist alustada I rühma põhinõuete maksmist. Baltika on vastava kohustuse täitnud Swedbank AS ees.

Teised esimese rühma võlausaldajad on saneerimisnõustajat teavitatud, et võlausaldajad ei nõua oma nõuete täitmist vastavalt saneerimiskavale ja on nõus nende tasumisega hilisemal ajal.

Saneerimiskava kohaselt algab II rühma põhinõuete maksmine 2021. a lõpust, käesoleva aruande esitamise seisuga pole II rühma nõuete osas väljamakseid veel tehtud, kuid ettevõte on teavitanud saneerimisnõustajat oma kavatsusest teha väljamaksed saneerimiskavas toodud tähtajaks ehk enne 31.12.2021.

Baltika majanduslik seisund

Esimese kuue kuu vältel pärast saneerimiskava kinnitamist avaldasid Baltika majanduslikule seisundile positiivset mõju nii võlausaldajate nõuete ümberkujundamine kui ka mitmed sisulised muudatused Baltika toimimises, mille tagajärjel on võrreldes saneerimise eelse seisuga paranenud Baltika kaupade müügist teenitav brutokasum ja vähenenud mitmed ärikulud (s.h. mitmesuguste tegevuskulude koosseisus olevad üürikulud, tööjõukulud).

2021.a. tulemustele avaldab märkimisväärset mõju Covid-19 pandeemiast tingitud eriolukord ning kaupluste sulgemine Leedus, Lätis ja Eestis. Müügitulu järsk langus alates detsembrist 2020 (kauplused suleti Lätis ja Leedus täielikult detsembris 2020 ja Eestis märtsis 2020 ning avati külastajatele alles mais 2021 Leedus ja Eestis ning juunis Lätis), mida osaliselt kompenseeris küll e-kanali müügi kasv, tähendas seda, et 2021.aastal on Baltika tegelik müügitulu võrreldes saneerimiskavas toodud prognoosi sama perioodi müügituluga oluliselt madalam ning selle tulemusena ka brutokasum ja ärikasum väiksemad.

Allpool olevas tabelis on toodud Baltika saneerimiskavas esitatud 2020 kasumiaruande prognoos, Baltika 2020 tegelik kasumiaruanne, Baltika 01.01.2021-31.10.2021 ehk kümne kuu prognoos ja tegelik kasumiaruanne.

tuhandetes eurodes Saneerimiskavas esitatud prognoos

12 kuud 2020 Tegelik 12 kuud 2020 Prognoos 10 kuud 2021 Tegelik

10 kuud

2021 Müügitulud 12 300 9 891 16 125 6 349 Tulud kokku 12 300 9 891 16 125 6 349 Kaubad, toore, materjal, ja teenused 11 302 8 578 11 030 4 956 Brutokasum 998 1 313 5 095 1 393 Brutokasumi marginaal 8,1% 13,3% 31,6% 21,9% Mitmesugused tegevuskulud 2 844 2 140 2 029 1 304 Tööjõu kulud 3 533 2 576 1 893 1 734 Põhivara kulum ja väärtuse langus 137 82 137 95 Muud ärikulud (-) /äritulud (+) 3 895 3 747 -119 116 Ärikasum -1 622 262 1 154 -1 623

Võrdlusest nähtub, et Baltika 2020 aruandeperioodi tegelik ärikasum on oluliselt parem kui saneerimiskava koostamisel tehtud prognoosis, kuid 2021 ärikasum on märkimisväärselt halvem kui saneerimiskava koostamisel tehtud prognoosis. 2021.a kümne kuuga on Baltika teeninud ärikasumit 2 777 tuhande euro võrra vähem kui saneerimiskava prognoosis, kusjuures esimese nelja kuuga oli ärikasum võrreldes prognoosiga 2 849 tuhat eurot väiksem, seega viimase kuue kuuga on olukord mõnevõrra paranenud. Vaadates 22 kuu kumulatiivset kasumiaruannet, ehk perioodi alates 01.01.2020 kuni 31.10.2021, mille sisse langeb nii saneerimiskava meetmete rakendamise mõju kui ka Covid-19 tingitud kaupluste sulgemise mõju, on näha, et kumulatiivselt on nii müügitulu kui ka ärikasumi koondnäitajad tegelikkuses madalamad kui saneerimiskavas toodud prognoosis (esitatud allolevas tabelis).

tuhandetes eurodes Saneerimiskavas esitatud prognoos

22 kuud kuni 31.10.2021 Tegelik 22 kuud kuni 31.10.2021 Müügitulud 28 425 16 240 Tulud kokku 28 425 16 240 Kaubad, toore, materjal, ja teenused 22 332 13 534 Brutokasum 6 093 2 706 Brutokasumi marginaal 21,4% 16,7% Mitmesugused tegevuskulud 4 874 3 443 Tööjõu kulud 5 427 4 310 Põhivara kulum ja väärtuse langus 274 177 Muud ärikulud (-) /äritulud (+) 4 014 3 863 Ärikasum -468 -1 361

22 kuu pikkuse perioodi tegeliku ja saneerimiskava koostamisel prognoositud kasumiaruande võrdlusest on näha, et mitmesugused tegevuskulud ja tööjõukulud on tegelikkuses madalamad. Seega ärikasumi mahajäämine prognoosist on täielikult põhjendatav madalama brutokasumiga, mis omakorda on tingitud detsembris 2020 alanud ja 2021 esimesel poolaastal jätkunud olukorrast (suletud kauplused).

Saneerimiskava täitmise seisukohalt on oluline, kas Baltika prognoositavad majandustulemused, arvestades 2021 esimeses pooles toimunud ajutist finantstulemuste halvenemist, on edaspidi sellised, mis võimaldavad võlausaldajate nõuete rahuldamist saneerimiskavas ettenähtud aja jooksul. Baltika juhtkonna 2021 lõpuni ja 2022 aastaks koostatud prognooside kohaselt (esitatud saneerimisnõustajale detsembris 2021), mis eeldavad kaubandustegevuse normaliseerunud toimimist, on Baltika finantstulemused ja rahavood selleks piisavad.

Baltika töötajate arv vähenes 112-lt 2020.a märtsi lõpus 58-le seisuga 31.10.2020 ja seisuga 31.10.2021 on see arv 42.

Baltika omakapital seisuga 31.10.2021 on € 948 tuhat.

Seisuga 30.10.2021 moodustavad Baltika maksetähtaega ületavad võlgnevused 16 tuhat eurot, mis on käesolevaks ajaks ka tasutud, mis näitab, et Baltika on jooksvate kohustuste täitmisega toime tulnud.

Eeltoodust tulenevalt on saneerimisnõustaja seisukohal, et saneerimiskava kinnitamise ja saneerimisabinõude rakendamise tulemusena on Baltika majanduslik seisund paranenud. Baltika on oma tegevuses järginud saneerimiskava ning rakendanud kavas ettenähtud meetmeid, mistõttu on saneerimiskava täitmine, sh võlausaldajate nõuete rahuldamine, saneerimiskavas ettenähtud perioodi jooksul endiselt realistlik.

Saneerimisnõustaja kinnitab, et on käesoleva aruande edastanud lisaks kohtule ka kõikidele võlausaldajatele, keda saneerimine puudutab.

Tallinnas, 16.12.2021.a.

Artur Suits

Aktisaseltsi Baltika saneerimisnõustaja

Allkirjastatud digitaalselt