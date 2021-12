Vietnam Airlines parvient à un accord de soutien de la part du loueur d'avions ALC

French German

HANOÏ, Vietnam, 17 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vietnam Airlines et Air Lease Corporation (ALC) ont conclu et signé des accords de restructuration complets portant sur la location de 18 avions, dont 12 Airbus A321neo et six avions Boeing 787-10 à des conditions prolongées et des conditions de location révisées étroitement adaptées aux économies en reprise et aux transports aérien au Vietnam et en Asie du Sud-Est. La cérémonie de restructuration de la flotte s'est achevée cet après-midi à Hanoï avec le Premier ministre comme témoin.



Les compagnies aériennes vietnamiennes sont parvenues à un accord de soutien avec ALC après une longue négociation sous la direction et un contrôle strict du Premier ministre. ALC a accepté d'appuyer Vietnam Airlines sur la base de sa haute appréciation du plan de restructuration de Vietnam Airlines, ainsi que de sa conviction en la perspective d'un redressement et du développement de Vietnam Airlines. L'accord de soutien avec ALC est une réussite importante pour Vietnam Airlines dans ses efforts visant à se restructurer et à surmonter par ses propres moyens la pandémie de Covid-19.

Basée à Los Angeles (États-Unis), ALC est l'une des plus grandes sociétés de location d'avions au monde avec plus de 450 avions loués à l'échelle mondiale. ALC est actuellement le plus grand loueur d'avions de Vietnam Airlines avec un total de 16 avions appartenant aux lignes d'avions de dernière génération, dont 12 avions A321neo et quatre avions B787-10 en opération.

La négociation réussie permet à ALC de contribuer à aider Vietnam Airlines à économiser considérablement sur les coûts des avions, à équilibrer les flux de trésorerie et à surmonter les difficultés de la pandémie de Covid-19.

Avec la plus grande flotte vietnamienne de plus de 100 avions, Vietnam Airlines détient une proportion relativement élevée des coûts des avions dans la structure des coûts totaux. La flotte à grande échelle, alors que de nombreuses routes aériennes sont suspendues en raison de Covid-19, a exercé une pression considérable sur les coûts de Vietnam Airlines. Par conséquent, la restructuration de la flotte et la réduction des coûts sont des objectifs stratégiques pour la compagnie aérienne nationale afin de surmonter rapidement la crise du Covid-19.

