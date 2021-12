Yara starter elektrifisering av fabrikken på Herøya

English Norwegian

Oslo, 17. desember 2021: Yara bevilges 283,25 millioner norske kroner i støtte fra Enova for å utvikle et demonstrasjonsprosjekt for produksjon av grønn ammoniakk. Dermed iverksettes første skritt på veien til full avkarbonisering av ammoniakkanlegget på Herøya i Porsgrunn.



Yaras gjødselfabrikk på Herøya er et av Norges aller største utslippspunkt utenom olje- og gassektoren med 800.000 tonn CO2-utslipp årlig. En avgjørende innsatsfaktor i gjødselproduksjonen er hydrogen, som omdannes til ammoniakk. I dag produseres dette ved hjelp av flytende petroleumsgass. Ved å produsere hydrogen basert på fornybar energi vil Yara fremstille utslippsfri ammoniakk.

- Norge har en unik mulighet til å ta en ledende posisjon i det grønne skiftet, men tidsvinduet varer ikke evig. Derfor er denne beslutningen så viktig, og vil kunne bidra til å sette fart på et nytt, norsk industrieventyr. Grønn ammoniakk er en allsidig, klimavennlig innsatsfaktor og energibærer av hydrogen. Utslippsfri ammoniakk er nøkkelen til å redusere utslipp fra verdens matproduksjon og langdistanse sjøtransport, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Setter grønn ammoniakk på verdenskartet

Yaras konsernstyre har fattet investeringsbeslutning for det 24 MW store demonstrasjonsanlegget hvor teknologien skal demonstreres og kvalitetssikres. Dette blir et av de største prosjektene i verden for produksjon av grønn ammoniakk.

- Yara vil være en av de første aktørene som gjennomfører et prosjekt for grønn produksjon av mineralgjødsel i en slik skala i nyere tid. Dette prosjektet vil bidra til å redusere barrierer for andre gjennom kunnskapsspredning og modning av teknologi, sier Nils Kristian Nakstad, adm. direktør i Enova.

Fornybar energi vil erstatte fossilt brensel og med dette redusere CO2-utslippene med ca. 41.000 tonn per år. Demonstrasjonsanlegget vil produsere nok hydrogen til å lage 20.500 tonn ammoniakk per år, som vil tilsvare mellom 60.000-80.000 tonn grønn fossilfri mineralgjødsel.

Skal kutte 30 prosent innen 2030

- Demonstrasjonsprosjektet tar sikte på å levere de første grønne ammoniakkproduktene i markedet allerede i midten av 2023, både som fossilfri gjødsel og som drivstoff for skip. Nå går vi fra ord til handling, investeringsbeslutningen er tatt og prosjektet begynner, sier Magnus Ankarstrand, direktør for Yara Clean Ammonia.

Holsether understreker at dette er et viktig steg for at Yara skal levere på sine planer om å kutte egne CO2-utslipp.

- Yara har allerede kuttet egne utslipp med omlag 45 % siden 2005 og skal kutte egne utslipp og utslipp fra kraftproduksjon med ytterligere 30 prosent innen 2030. Vi er veldig fornøyde med at myndighetene støtter satsingen gjennom nødvendige tillatelser og støtte fra Enova, sier Holsether.

Støtten fra Enova er gitt med forbehold om godkjenning av ESA.



Kontaktpersoner:

Kristin Nordal

Kommunikasjonsdirektør, Yara

Mobil: +47 900 15 550

E-post: kristin.nordal@yara.com



Silje Nygaard

Direktør Investorrelasjoner, Yara

Mobil: +49 957 04 843

E-post: silje.nygaard@yara.com



Konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether, vil være tilgjengelig for intervjuer mellom 09:00-09:30 på fredag den 17. desember, og deretter etter avtale. Direktør i Yara Clean Ammonia, Magnus Ankarstrand er også tilgjengelig for intervjuer utover dagen.



Om Yara

Vår visjon om en verden uten sult ligger bak vår strategi som fremmer bærekraftig verdiskaping gjennom klimavennlig plantenæring og nullutslippsløsninger for energisektoren. Yaras ambisjon er å bidra til en klimapositiv fremtid for verdens matproduksjon. Slik skaper vi verdier for kundene våre, aksjonærene og samfunnet rundt oss.

For å nå dette målet, leder vi an i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med andre aktører i verdikjeden for at verdens matproduksjon skal bli mest mulig effektiv og bærekraftig. Vår satsing på grønn ammoniakk har som ambisjon å muliggjøre hydrogenøkonomien og bidra til et grønt skifte innen shipping, produksjon av plantenæring og andre energiintensive industrier.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har en unik posisjon som industriens eneste globale plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell, om lag 17.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist at vi kan skape avkastning på ansvarlig vis over tid. I 2020 hadde Yara en omsetning på 11,6 milliarder dollar.

www.yara.com



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg