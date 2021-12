Siili Solutions Oyj päätti henkilöstön osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta ja siihen liittyvästä optio-ohjelmasta

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 17.12.2021 kello 12.00

Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti vuonna 2018 perustetun SiiliX Share -osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta 2022–2023 ja siihen liittyvästä optio-ohjelmasta. Uuden säästökauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen säästökauden mukaiset. SiiliX Share -osakesäästöohjelman kautta yli 300 Siilin työntekijästä on tullut Siilin osakkeenomistajia.

Uusi säästökausi alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.1.2023. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 400 euroa. Osallistujat saavat palkkiona maksutta yhden Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuden yhtä ostettua osaketta kohden. Jokainen uusi työntekijä, jolla on säästökaudella 2022–2023 ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua SiiliX Share -osakesäästöohjelmaan, saa osallistuessaan ohjelmaan kutakin yhtä ostettua säästöosaketta kohden kaksi optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen maksamalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisen osakkeen merkintähinnan. Osakesäästöohjelmaa tarjotaan konsernin työntekijöille pois lukien Yhdysvaltojen, Vala Group Oy:n ja Supercharge Kft:n työntekijät. Osallistuminen ohjelmaan on vapaaehtoista. Säästöosakkeet ostetaan markkinoilta puolivuosittain yhtiön tulosjulkistusten jälkeen.

Hallitus päätti optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 50 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhtä monta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2022. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.8.2024–31.1.2026. Optio-oikeuksien 2022A ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.siili.com/fi/sijoittajille.

Siili Solutions Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Pasi Ropponen, vt. Toimitusjohtaja

Puhelin: 040 710 8658, sähköposti: pasi.ropponen(at)siili.com

Harry Brade, Hallituksen puheenjohtaja

Puhelin: 040 844 6704, sähköposti: harry.brade(at)siili.com

