AS Ekspress Grupp omandab meediaettevõtte Geenius Meedia OÜ

17. detsembril 2021 sõlmis AS Ekspress Grupp lepingu meediaettevõtte Geenius Meedia OÜ 100% osade omandamiseks.

Geenius Meedia OÜ on tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa ja kirjastaja Siim Saidla 2015. aastal asutatud tehnoloogiaportaal, mis on kasvanud nüüdisaegseks meediaettevõtteks 13 veebiportaali, taskuhäälingu (podcast) ja trükiajakirjadega. Geenius Meedia sisu koondab digitaalne portaal geenius.ee . Geeniuse veebiportaalidel on iga kuu umbes 300 000 lugejat ning ca 4000 maksvat digitellimust. Selle aasta üheksa kuuga on Geenius Meedia müügitulu ligikaudu 1,4 miljonit eurot, mis on peaaegu kahekordistunud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Omandamise eesmärk on digitaalse meediaäri kasvatamine ja laienemine nišši, mida Ekspress Grupi väljaanded seni regulaarselt ei kata. Ekspress Grupi ja Geenius Meedia ühine eesmärk on pakkuda edaspidigi geenius.ee lugejatele köitvat sisu. Tehingu järel jätkab Geenius Meedia OÜ tegutsemist eraldiseisva meediaettevõttena ning peamised asutajad Henrik Roonemaa ja Siim Saidla jätkavad aktiivset osalemist ettevõtte juhtimises ja igapäevategevuses. Ekspress Grupi kontsern pakub Geenius Meediale sünergiat meediaäri toetavates funktsioonides, mis annab kiiresti arenevale ettevõttele oluliselt suurema kasvupotentsiaali.

Pooled on kokku leppinud, et tehingu hind ja muud tingimused on konfidentsiaalsed. Tehing viiakse lõpule veel selle aasta jooksul. Tehingut finantseeritakse osaliselt pangalaenuga ASist SEB PANK. Tehinguga võtab Ekspress Grupp kohustuse väljastada 371 000 ASi Ekspress Grupp aktsiaoptsiooni, mida kasutatakse alusvara vahetusena Geenius Meedia väljastatud optsioonide suhtes ning mille tähtajaks on mai 2023. Optsiooniprogrammi kinnitab Ekspress Grupi aktsionäride üldkoosolek, mille toimumise ajast teavitatakse aktsionäre eraldi. Tehingut ei loeta olulist tähtsust omavaks NASDAQ Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded emitentidele” kohaselt. AS Ekspress Grupp kinnitab, et kontserni juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud.

Mari-Liis Rüütsalu

juhatuse esimees

+372 512 2591

mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.