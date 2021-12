Résultat du vote des résolutions soumises aux actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 10 décembre 2021

COMMUNIQUE

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS SOUMISES AUX ACTIONNAIRES

LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10 décembre 2021

Paris, le 17 décembre 2021

La société Électricité et Eaux de Madagascar, conformément à l’article R.22-10-30 du Code de commerce, porte à la connaissance des actionnaires le résultat des votes :

Nombre d'actions composant le capital au 10 décembre 2021 5.693.999 Nombre d'actions disposant du droit de vote 5.693.999 Nombre de droits de vote théoriques de la Société 8.040.186 Nombre de droits de vote exerçables en assemblée, après privation des droits de 6.759.660 vote de certains actionnaires, décidée par le bureau Nombre d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 3 827 983 correspondance (résolutions 1 à 15) Nombre de voix des actionnaires présents représentés ou ayant voté par 4 476 751 correspondance (résolutions 1 à 15) Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 41 (résolutions 1 à 15) Nombre de voix ayant voté par correspondance (résolutions 1 à 15) 1 207 868 Nombre de voix des actionnaires présents et représentés (résolutions 1 à 15) 3 268 883 Rés. Actions % du capital Total des Pour Contre Abstention État exprimé voix Voix % Voix % 1 3 827 983 67,23% 4 471 591 2 273 294 50,85% 2 197 076 49,15% 1 221 Approuvée 2 3 827 983 67,23% 4 456 723 2 257 966 50,68% 2 197 536 49,32% 1 221 Approuvée 3 3 827 983 67,23% 4 476 751 2 266 514 50,70% 2 203 856 49,30% 6 381 Approuvée 4 3 827 983 67,23% 4 476 751 2 266 514 50,70% 2 203 766 49,30% 6 471 Approuvée 5 3 827 983 67,23% 4 476 751 2 267 084 50,71% 2 203 286 49,29% 6 381 Approuvée 6 3 827 983 67,23% 4 476 751 4 200 039 93,95% 270 330 6,05% 6 382 Approuvée 7 3 827 983 67,23% 4 476 751 2 265 854 50,68% 2 204 813 49,32% 6 084 Approuvée 8 3 827 983 67,23% 4 476 751 4 201 562 93,98% 269 105 6,02% 6 084 Approuvée 9 3 827 983 67,23% 4 476 751 4 268 586 95,48% 202 081 4,52% 6 084 Approuvée 10 3 827 983 67,23% 4 476 751 4 200 134 93,95% 270 533 6,05% 6 084 Approuvée 11 3 827 983 67,23% 4 476 751 4 200 431 93,96% 270 236 6,04% 6 084 Approuvée 12 3 827 983 67,23% 4 471 591 4 200 134 93,95% 270 236 6,05% 1 221 Approuvée 13 3 827 983 67,23% 4 471 591 4 029 977 90,15% 440 393 9,85% 1 221 Approuvée 14 3 827 983 67,23% 4 471 591 4 470 667 100,00% - 0,00% 924 Approuvée 15 3 827 983 67,23% 4 471 591 4 403 346 98,49% 67 311 1,51% 934 Approuvée

À propos d’Electricité et Eaux de Madagascar

Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (immobilier, papier, casinos) est coté sur le marché Eurolist C NYSE Euronext Paris (ISIN FR0000035719). Électricité et Eaux de Madagascar détient la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuse - SAIP, agissant directement et indirectement via la SNC Paris Croix des Petits Champs, et la SARL Les Vergers, société immobilière ayant la qualité de marchand de biens. Électricité et Eaux de Madagascar détient une participation dans Gascogne qui en fait un des plus importants actionnaires de cette société cotée sur Eurolist C.

Pièce jointe