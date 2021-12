Piippo Oyj



Yhtiötiedote

Piippo Oyj:n vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu

Piippo Oyj Yhtiötiedote 17.12.2021 klo 13:00

Piippo Oyj on julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021. Tilinpäätös ja toimintakertomus on saatavilla pdf-tiedostona tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.piippo.fi/fi/avainluvut/.

PIIPPO OYJ

Lisätietoja:

Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. +358 43 218 1245

Hyväksytty neuvonantaja: Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, puh. +358 40 555 4727

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista paalausverkko- ja paalauslankavalmistajista agriliiketoiminta-alueella. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

