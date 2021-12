Investors House Oyj

Julkaistavissa 17.12.2021 klo 13.50

INVESTORS HOUSE OYJ:N ULKONA OLEVA OSAKEMÄÄRÄ KASVAA 3.475 OSAKKEELLA

Investors House on yhtiökokouspäätöksen mukaisesti maksanut osalle hallitusjäsenistä osan vuosipalkkiosta yhtiön osakkeilla. Osakkeet on luovuttanut yhtiö sen hallussa olevista osakkeista 16.12.2021 päätöskurssiin 5,56 €/osake.

Toimenpiteen johdosta Investors House Oyj:n ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä on kasvanut 3.475 osakkeella. Investors House Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 6.182.287 kpl, joista ulkona olevien osakkeiden määrä on 6.181.418 osaketta ja äänimäärä vastaavasti 6.181.418 ääntä.

Helsinki 17.12.2021

Investors House Oyj

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.