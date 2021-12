SpareBank 1 SMN øker renten med inntil 0,25 prosentpoeng

English Norwegian

I tråd med Norges Banks vedtak om å øke styringsrenten, øker SpareBank 1 SMN rentene på lån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. Bankens beste rente blir dermed Grønt førstehjemslån med ny pris 1,60 prosent.

Bakgrunnen for renteendringen er at Norges Bank i rentemøtet 16. desember 2021 vedtok å øke styringsrenten. Dette påvirker prisen bankene betaler for å låne inn penger, for så å låne ut til kundene.

- Det var forventet at Norges Bank ville sette opp styringsrenta igjen i desember, fra et historisk lavt nivå. Selv om usikkerheten nå er større på grunn av oppblomstringen av koronasmitte, er renteøkningen et tegn på at det går bedre i norsk økonomi, sier Nelly Maske, konserndirektør for Privatmarked i SpareBank 1 SMN.

SpareBank 1 SMN setter derfor opp renten tilsvarende endringen fra Norges Bank, men legger samtidig til rette for god hjelp til de som opplever en tøffere økonomisk situasjon som følge av nasjonale retningslinjer i forbindelse med koronapandemien.

- Vi har rådgivere som står klare til å gi råd og hjelpe kunder i hele Midt-Norge. Vi har også tatt opp igjen ordningen om forskuttering av dagpenger, og tilbyr kostnadsfri avdragsfrihet til permitterte. Dette er tiltak som vi vet at har stor betydning for kunder i en sårbar situasjon, sier Maske.

Kunder som nå får renteendring, vil i kommende uke motta informasjon om hvordan dette påvirker deres lån. For eksisterende lånekunder vil renteendringen tre i kraft 2. februar 2022 og for nye lån fra 22. desember 2021.





Trondheim, 17.12.21





Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:

Konserndirektør Privatmarked, Nelly Maske: 901 38 380 / nelly.maske@smn.no

Kommunikasjonssjef, Eirin Sørensen Røkke: 452 58 536 / eirin.rokke@smn.no

Pressebilder: https://www.flickr.com/photos/sparebank1smn/albums





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12