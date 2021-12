French English Dutch

Leuven, le 17 décembre 2021 (17.40 CET)

Le Prof. Dr. Marc De Ceuster devient le nouveau président de KBC Ancora

Philippe Vanclooster est nommé administrateur indépendant

Le 26 novembre, Herman Vandaele a quitté ses fonctions d’administrateur indépendant et de président du Conseil d’Administration d’Almancora Société de gestion S.A. – administrateur statutaire de KBC Ancora. Le Conseil d’Administration a élu Fintrac BV, représentée par le Prof. Dr. Marc De Ceuster, comme nouveau président. Philippe Vanclooster a été nommé par l’Assemblée générale en remplacement d’Herman Vandaele à la fonction d’administrateur C.

Nouveaux mandats pour le Prof. Dr. Marc De Ceuster

Outre la fonction de président du Conseil d’Administration, Marc De Ceuster devient également président du Comité nominations et du Comité rémunérations. Il succède à Herman Vandaele. Philippe Vanclooster succède à Marc De Ceuster en tant que membre du Comité d’audit, du Comité nominations et du Comité rémunérations.

Herman Van Daele était membre du Conseil d’Administration depuis le 26 novembre 2010 en qualité d’administrateur indépendant. Depuis novembre 2019, il assumait la fonction de président. La limite d’âge statutaire le contraint à abandonner ses mandats.

Présentation de Philippe Vanclooster

Almancora Société de gestion S.A. accueille un nouvel administrateur. Le 26 novembre, Philippe Vanclooster a été nommé administrateur indépendant. Il exercera cette fonction pendant quatre ans.

Philippe Vanclooster (°1963) est titulaire d’un master en droit de l’UGent, licencié en droit économique de l’ULB et a obtenu un graduat en sciences fiscales à l’EHSAL-Fiscale Hogeschool. Il compte plus de 30 ans d’expérience en tant que tax partner chez PwC et est membre du Conseil d’administration de l’Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA) ; il représente, en cette qualité, les experts-comptables et les conseillers fiscaux tant en Belgique qu’à l’international.

Franky Depickere, administrateur délégué d’Almancora Société de gestion : « Au nom du Conseil d’Administration et du management et en mon nom personnel, je tiens à remercier Herman Vandaele pour les années écoulées. Avec la nomination de Marc De Ceuster à la fonction de président et de Philippe Vanclooster au poste d’administrateur, je suis convaincu que nous avons d’excellents successeurs. »

KBC Ancora est une société cotée en Bourse, qui détient 18,6% des actions de KBC Groupe; en compagnie de Cera, de MRBB et les Autres Actionnaires Stables (AVA), elle assure la stabilité de l'actionnariat et le développement du groupe KBC. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d'actionnaires.

