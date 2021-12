French English Dutch

Leuven, 17 december 2021 (17.40 CET)

Prof. Dr. Marc De Ceuster wordt nieuwe voorzitter van KBC Ancora

Philippe Vanclooster benoemd tot onafhankelijk bestuurder

Op 26 november zwaaide Herman Vandaele af als onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij NV – statutaire bestuurder van KBC Ancora. De Raad van Bestuur verkoos Fintrac BV, vertegenwoordigd door Prof. Dr. Marc De Ceuster, als nieuwe voorzitter. Ter vervanging van Herman Vandaele als bestuurder C werd Philippe Vanclooster benoemd door de Algemene Vergadering.

Nieuwe mandaten voor Prof. Dr. Marc De Ceuster

Naast voorzitter van de Raad van Bestuur wordt Marc De Ceuster ook voorzitter van het Benoemingscomité en het Remuneratiecomité in opvolging van Herman Vandaele. Op zijn beurt wordt Marc De Ceuster als lid van het Auditcomité, Benoemingscomité en Remuneratiecomité opgevolgd door Philippe Vanclooster.

Herman Van Daele was sinds 26 november 2010 als onafhankelijk bestuurder lid van de Raad van Bestuur. Sinds november 2019 nam hij de taak van voorzitter op zich. Hij legt zijn mandaten neer omdat hij de statutaire leeftijdsgrens heeft bereikt.

Kennismaking met Philippe Vanclooster

Almancora Beheersmaatschappij NV verwelkomt een nieuwe bestuurder in haar midden. Op 26 november werd Philippe Vanclooster benoemd tot onafhankelijke bestuurder. Hij is benoemd voor een periode van vier jaar.

Philippe Vanclooster (°1963) is master in de rechten van UGent, licencié en droit économique van de ULB en behaalde een graduaat Fiscale Wetenschappen aan de EHSAL-Fiscale Hogeschool. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als tax partner bij PwC en is lid van de Raad van Bestuur van het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants (ITAA) en vertegenwoordigt in deze hoedanigheid accountants en belastingadviseurs, zowel in België als internationaal.

Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Almancora Beheersmaatschappij: “Uit naam van de Raad van Bestuur en het management en uit mijn persoonlijke naam wil ik Herman Vandaele van harte danken voor de voorbije jaren. Met de benoeming van Marc De Ceuster tot voorzitter en Philippe Vanclooster tot bestuurder ben ik ervan overtuigd dat we uitstekende opvolgers hebben.”

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:

28 januari 2022 Halfjaarlijks financieel verslag (1H)

26 augustus 2022 Jaarlijks communiqué boekjaar 2021/2022

28 oktober 2022 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

