Dyadic宣布与杨森（Janssen）就使用其C1平台生产治疗性蛋白质候选药物达成研究、许可和合作协议

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佛罗里达州朱庇特, Dec. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专注于进一步创新、应用和部署其专有C1细胞蛋白质生产平台以针对蛋白质疫苗和疗法加速开发、降低生产成本和提高性能的全球生物技术公司Dyadic International, Inc.（以下简称为“Dyadic”、“我们”、“我们的”或“公司”）（纳斯达克股票代码：DYAI）宣布，公司已与强生（Johnson & Johnson）旗下杨森制药公司之一杨森生物科技公司（Janssen Biotech, Inc.，以下简称为“杨森”）签订研究、许可和合作协议（以下简称为“协议”）。该协议由强生创新（Johnson & Johnson Innovation）促成。



该协议有以下条款：

杨森将向Dyadic支付50万美元的预付款，以获得使用C1平台开发C1生产细胞系的非专属权利，用于生产杨森针对多个生物靶点的治疗蛋白质候选药物。

杨森将提供最高160万欧元的研发资金，用于开发和评估其候选药物的C1生产细胞系。

杨森可以选择向Dyadic支付七位数中位水平的费用，以获得使用C1平台生产针对一个特定靶点的治疗性蛋白质的专属许可。

此外，杨森还可选择从Dyadic获得以下权利。 在行使选择权后，Dyadic将获得七位数中位水平的阶段性付款，而杨森将有权在合作中添加其他非专属性靶点。 Dyadic将完成C1平台的技术转让，使杨森能够针对授权靶点在内部开发C1细胞系；成功完成技术转让后，Dyadic有资格获得七位数低位水平的阶段性付款。

对于每种候选药物，Dyadic都可获得七位数中位水平的开发和监管阶段性付款。

在此类药物数量上限范围内，Dyadic可就每种药物获得九位数低位水平的阶段性商业付款。付款金额将取决于杨森在使用Dyadic的C1平台生产每种药物时产生活性药物成分的累积量。

Dyadic总裁兼首席执行官Mark Emalfarb表示：“我们很高兴地宣布与杨森建立战略合作伙伴关系，使杨森能够使用我们的C1细胞蛋白质生产平台。我们在日益广泛的治疗领域不断扩展合作关系，并始终相信Dyadic的C1技术具有广泛用途。”

Dyadic International, Inc.简介

Dyticic International, Inc.是一家全球性生物技术公司，目前正在开发一种被该公司认为具有潜在重要意义的生物制药基因表达平台。该平台被命名为C1，以Thermothelomyces heterothallica（原名Myceliophthora thermophila）真菌为基础。C1微生物使低成本的蛋白质开发和大规模生产成为可能，并有潜力进一步开发成为安全高效的表达系统，针对灵活商业规模加快生物疫苗和药物的开发速度，降低生产成本并提高其性能。Dyadic正在利用C1和其他技术来开展研究、开发和商业活动，以开发和生产人类和动物疫苗和药物，例如病毒样颗粒（VLP）和抗原、单克隆抗体、Fab抗体片段、Fc-融合蛋白、生物仿制药和/或生物增强药以及其他治疗性蛋白质。某些其他研究活动目前正在进行中，其中包括探索利用C1来开发和生产某些代谢物和其他生物制品。Dyadic与其合作伙伴和合作者开展研发合作、许可安排和其他商业机会，以利用这些技术对于生物制药开发和制造的价值及益处。Dyadic相信，随着发达国家和不发达国家人口老龄化的加剧，C1技术可能有助于以更低成本将生物疫苗、药物和其他生物产品更快、更大量地推向市场，并为药物开发商和制造商提供新的特性，改善患者和医疗保健系统的获取渠道和成本，而最重要的则是拯救生命。

请访问Dyadic网站 http://www.dyadic.com 以了解更多信息，包括有关Dyadic生物制药业务计划的详细信息。

前瞻性陈述安全港条款

本新闻稿包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述，包括与Dyadic International对未来事件或未来财务表现的预期、意图、策略和看法相关的陈述。由于多种重要因素（包括公司最近向美国证券交易委员会提交的文件中描述的因素），实际事件或结果可能与前瞻性陈述中的事件或结果存在重大差异。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，Dyadic都不承担公开更新任何此类前瞻性陈述的义务。关于导致我们的实际结果与我们的当前预期发生出入的风险因素，如需更完整描述，请参阅Dyadic在向美国证券交易委员会（SEC）提交的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中标题为“风险因素”的部分，因为这些因素可能会在Dyadic向SEC定期提交的文件中不定期更新。上述文件可通过SEC的网站访问： http://www.dyadic.com 。

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