Metro Star项目以完全合法方式推进建设，带动守德郡房地产市场升温

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越南胡志明市, Dec. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metro Star项目日夜加快建设进程以期在2022年尽快交付，此外在合法性方面取得一系列重要进展，确认该项目地点不再属于公共土地。

根据总理指导委员会第80届会议的报告，Transportation and Public Works Company于2005年7月25日被分派实施这一项目。该项目于2008年获得建设许可，2012年完成地基工程。根据胡志明市人民委员会2015年7月2日第3246/QĐ-UBND号决议，该项目已经过企业估值以进行股权化并举行了拍卖，在胡志明市证券交易所（HOSE）向个人和企业广泛出售股份。自那时起，该项目地点不再包含公共土地。

2016年，Metro Star Investment Joint Stock Company从Transportation and Public Works Joint Stock Company获得该项目，后者在国家股权化进程中成为一家私人公司。根据胡志明市人民委员会2016年10月7日第5268/QĐ-UBND号决议：授予该建筑许可证并批准和完成项目地基工程。该项目的转让必须在公众媒体上公布，特别是在转让前15天在报纸上连续登载三天，且未收到投诉后才能进行。

Metro Star项目还履行了其对整个土地区域的财政义务，并在2020年6月15日重新获得长期住宅土地使用权证书（编号CT80499）；此外在2019年5月8日胡志明市人民委员会第1757/QĐ-UBND号文件中，Metro Star项目还获得了住宅开发计划许可，其登记公寓数量为1468套。胡志明市人民委员会2021年3月30日第218/TB-VP号通知明确指出，该项目符合未来出售或租赁的资格要求。

目前，Metro Star正在加快建设进程，以期在胡志明市第一条地铁线完工并投入运营之前于2022年及时交付商铺和公寓。

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