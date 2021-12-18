全面合法加速施工，Metro Star 為守德市地產市場升溫

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越南胡志明市, Dec. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為了盡快於 2022 年交付，Metro Star 項目現在不分晝夜地加快施工進度，同時在合法性上取得一系列重要進展，其項目場地確定不再是政府土地。



總理「指導委員會 80」的資料顯示，Transportation and Public Works Company Limited 於 2005 年 7 月 25 日獲指派實施該項目。該項目於 2008 年獲發施工許可證，並於 2012 年完成地基施工。根據胡志明市人民委員會 2015 年 7 月 2 日的「3246/QĐ-UBND 決定」，該項目已為股權化進行企業估值，並已舉行拍賣，於胡志明市證券交易所 (HOSE) 向個人及企業廣泛出售股票。從那時起，該項目場地一直為政府土地因而無法動工。

2016 年，Transportation and Public Works Joint Stock Company 因為國家推行股權化而成為私人公司，並將該項目轉讓給 Metro Star Investment Joint Stock Company。根據胡志明市人民委員會 2016 年 10 月 7 日的「5268/QĐ-UBND 決定」：施工許可證獲批及地基施工完成。項目轉讓必須在大眾媒體上公佈，具體是在轉讓前 15 天連續在 3 期報紙上公佈，並且不能收到任何投訴。

Metro Star 項目也履行了對整個土地面積的財政義務，並於 2020 年 6 月 15 日獲補發 CT80499 號長期住宅用地使用權證，另外在胡志明市人民委員會 2019 年 5 月 8 日的「1757/QĐ-UBND 號文件」房屋開發計劃中獲批，該項目表示將交付 1,468 套公寓。胡志明市人民委員會於 2021 年 3 月 30 日發佈的「第 218/TB-VP 號通知」明確指出，該項目未來可出售或出租。

目前，Metro Star 正在加快施工進度，以期在 2022 年胡志明市第一條地鐵線建成並投入營運前，及時交付店面及公寓。

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