Next Games peruu vuoden 2021 näkymänsä, aiemmin annettu näkymä ei ole enää todennäköinen ja voimassa

English Finnish

NEXT GAMES OYJ | YHTIÖTIEDOTE | 2.12.2021 KLO 11.00

Next Games peruu vuoden 2021 näkymänsä, joka julkistettiin alunperin 19.2.2021. Aikaisemmin julkistettu tulevaisuudennäkymä ei enää ole todennäköinen ja voimassa.

Yhtiö on tehnyt strategisen päätöksen lykätä tiettyjä suunniteltuja ja merkittäviä markkinointi-investointeja, ja siten osa Stranger Things: Puzzle Tales -pelin vuoden 2021 liikevaihdon ennakoidusta kasvusta kertyy yhtiön arvion mukaan lähempänä Stranger Things sarjan 4:nnen tuotantokauden oletettua julkaisemista vuonna 2022.

Next Gamesilla on perusteltu taloudellinen syy siirtää investointeja, sillä tuottojen odotetaan olevan tuolloin korkeammalla tasolla, sekä korkeamman päivittäistä käyttäjää kohden olevan tulon (ARPDAU), että alhaisemman todellisen käyttäjähankintahinnan (eCPI) johdosta. Yhtiö jatkaa merkittäviä investointeja Stranger Things: Puzzle Tales -pelin kehitykseen ja markkinointiin. Stranger Things: Puzzle Tales tulee kuitenkin kerryttämään liikevaihtoa vuoden 2021 aikana, mutta yhtiön aiemmin antama näkymä ei enää ole todennäköinen ja voimassa. The Walking Dead -pelien tuotot ovat oletetulla tasolla vuonna 2021.

Lisäksi yhtiöllä on meneillään useita yhteistyö- ja sopimusneuvotteluita, joista joillakin saattaa olla vaikutusta yhtiön 2021 tilikauteen. On kuitenkin epävarmaa onko kyseisiä neuvotteluja mahdollista saattaa päätökseen vielä vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä.

Edellä mainituista syistä yhtiön ei ole mahdollista antaa luotettavaa liikevaihto- ja kannattavuusnäkymää vuodelle 2021.

Teemu Huuhtanen, toimitusjohtaja, Next Games: “Stranger Things: Puzzle Tales -pelillä on kaikista julkaisemistamme peleistä vahvimmat alkupään suorituskykyä mittaavat luvut. Pelillä on yhtiön täysi tuki ja suurin kehittäjätiimi ja uskomme voivamme edelleen tehdä peliin merkittäviä parannuksia suunnitellusti. Jatkamme panostamista pelin kehitykseen ja markkinointiin, ja uskomme että saavutamme korkeimman mahdollisen tuoton suuremmille suunnitelluille markkinointi-investoinneillemme, kun ajoitamme ne samaan aikaan Stranger Things tv-sarjan 4:nnen tuotantokauden kanssa.

Lisäksi neuvottelemme parhaillaan useista sopimuksista, joista oli ennustettu syntyvän liikevaihtoa neljännellä kvartaalilla, mutta jotka ulottuvat mahdollisesti vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle. Näistä syistä emme voi tällä hetkellä luotettavasti antaa uutta näkymää vuodelle 2021.”

Aiemmat näkymät vuodelle 2021:



Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan vähintään 40 miljoonaan euroon vuonna 2021. Yhtiö tavoittelee kannattavaa kasvua koko vuoden käyttökatteen ollessa positiivinen.

Lisätietoja:

Saara Bergström

Viestintäjohtaja

+358 (0) 50 483 3896

investors@nextgames.com



Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, tel. +358 (0) 50 520 4098

Next Games



Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdebrändien pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Next Games kehittää useaa uutta suosittuihin viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, kuten Netflixin 80-luvun kauhudraamasarjaan, Stranger Thingsiin, perustuvaa Stranger Things: Puzzle Tales -peliä. www.nextgames.com/fi