Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Töysän Säästöpankkisäätiön omistus Oma Säästöpankki Oyj:ssä on alittanut 10 prosenttia

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp) on 2.12.2021 vastaanottanut Töysän Säästöpankkisäätiön (y-tunnus 01828301) arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan säätiön omistus- ja ääniosuus OmaSp:ssä on 9,85 prosenttia.

Ilmoituksen mukaan Töysän Säästöpankkisäätiö sr omistaa 2 970 000 OmaSp:n osaketta. OmaSp:n 30.11.2021 toteuttaman suunnatun osakeannin myötä Töysän Säästöpankkisäätiön omistus alitti 10 prosentin liputusrajan ja vastaa nyt 9,85 prosenttia OmaSp:n osakkeista ja äänimäärästä.

OmaSp:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 30 150 188.

Töysän Säästöpankkisäätiö sr:n osuudet ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 9,85 9,85

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A.Osakkeet ja äänet

Osakesarja/

osakelaji (ISIN)



Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI4000306733 2 970 000 0 9,85 0 A Yhteensä 2 970 000 9,85





Oma Säästöpankki Oyj





Lisätietoja:

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

