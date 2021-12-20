国际精神与健康控股公司（ISWH）报告创纪录收入，每月预测收入700万美元

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纽约, Dec. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 转发自InvestorWire -- 国际精神与健康控股公司（ISW Holdings Inc.）（场外交易代码：ISWH）今日宣布，面向私人及公共实体的多元金融资讯与出版公司 NetworkNewsWire （NNW）发表的一篇社评将其评为 InvestorBrandNetwork （IBN）50个最值得信赖品牌之一。

要查看完整的出版物与前瞻性声明，请访问： https://nnw.fm/YrdIL

发展动态正在转化为收入和现金流，通过Pod City和其他托管及采矿业务，这些资源将凸显2022年及以后的增长。在第三季度，国际精神与健康控股公司（场外交易代码：ISWH）报告营业收入为107.5万美元（包括递延收入），同比增长2435%。这不包括在三个月内从Minerset收购的550台新矿机，其中150台是ISWH满足库存表现里程碑的结果。第三季度期间的总资产从年初增长了5263%，达到956万美元，总负债下降73%，衍生产品总负债下降98%，降至34万美元以下……

展望未来，Pod City的收入将包括托管服务费，此项收入不受加密货币价格的影响。公司进入全面运行后，估计年收入每月超过700万美元，与目前的产能相比有了显著改善，这得益于按照服务合同实现的业务复苏。

关于国际精神与健康控股公司

国际精神与健康控股公司（ISW Holdings）总部位于内华达，是一家多元化的投资组合公司，业务范围覆盖满足消费产品需求的众多基本行业部门。公司的行业专长在于通过所有权购买流程实现战略品牌开发、早期增长扶持以及品牌识别。ISW Holdings与合作伙伴一道，寻求提供一个满足大量可扩展性需求以及预期市场需求的架构。公司能够通过多种战略创新流程来满足上述需求。ISWH正在为范围广泛的众多颠覆性行业提供品牌创建和管理。公司推进其专有企业完成市场开发的各个关键阶段，包括概念化、走向市场战略、工程设计、产品整合和分销效率。公司还与知名的软件开发和咨询公司Bengala Technologies LLC合作。这家企业正在为供应链管理领域开发重要的提升措施；此外，这一合作伙伴关系还有一项迫切需要的专利正在等待审批。

有关该公司的更多信息，请访问： www.ISWHoldings.com 。

投资者提示： 有关ISWH的最新消息和更新请见公司新闻编辑室： http://ibn.fm/ISWH 。

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