ISW Holdings Inc. (ISWH) 報告創紀錄收入，預計每月達 700 萬美元

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紐約, Dec. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 InvestorWire -- ISW Holdings Inc. (OTC: ISWH) 今天宣佈 NetworkNewsWire （簡稱「NNW」）在發表的社論中談及該公司。NNW 是 InvestorBrandNetwork （簡稱「IBN」）旗下 50 多個備受信賴的品牌之一，是一間以私人和公營實體為對象的多元化財經新聞和出版公司。

如欲查看完整的刊物和前瞻性陳述，請瀏覽： https://nnw.fm/YrdIL

發展正在轉化為收入和現金流，這些資源將透過 Pod City 和其他託管和採礦業務加強 2022 年及以後的增長。在第三季度，ISW Holdings Inc. (OTC: ISWH) 報告的營運收入為 107.5 萬美元（包括遞延收入），同比增長 2,435%。這不包括整整三個月從 Minerset 收購的 550 名新礦工，其中 150 名是 ISWH 達到股票業績里程碑的結果。年初至今，第三季度的總資產增加了 5.263% 至 956 萬美元，而總負債減少了 73%，衍生品負債總額減少了 98% 至 340,000 美元以下。...

展望未來，Pod City 的收入將包括託管服務費，這與加密貨幣定價無關。一旦全面運作，公司估計每月的年收入將超過 700 萬美元，與目前的產能相比，這是一個巨大的進步，並且可以根據服務合約重複使用。

關於 ISW Holdings

位於內華達州的 ISW Holdings 是一家多元化的投資組合公司，是由滿足消費者產品需求的基本業務部門所組成。公司的專長是策略性品牌開發、促進早期成長，以及我們專有的採購流程之品牌形象。我們與合作夥伴一起，ISW Holdings 尋求提供一種滿足大型可擴展性需求的結構，以及預期的市場需求。公司能夠通過各種策略創新流程以滿足這些需求。ISWH 正在創造及管理一系列顛覆性行業的品牌。它透過市場開發的關鍵階段來操縱其專有公司，其中包括概念化、進入市場的策略、工程、產品整合及分銷效率。該公司還與一家知名軟件開發和顧問公司 Bengala Technologies LLC 進行了合作，該公司正在開發在供應鏈管理領域進行重大改進；並且，該合作夥伴關係中有一項迫切需要的專利正在申請中。

有關公司的更多資訊，請瀏覽 www.ISWHoldings.com 。

投資者備註：有關 BAND 的最新新聞和更新載於公司新聞中心： http://ibn.fm/ISWH 。

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