Investorkalender 2022

2022. aastal avaldab AS Merko Ehitus konsolideeritud majandustulemused alljärgnevalt:

Kuupäev Sündmus 10. veebruar 2022 2021. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne 7. aprill 2022 2021. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne 5. mai 2022 2022. aasta 3 kuu auditeerimata vahearuanne 4. august 2022 2022. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne 3. november 2022 2022. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne

2021. aasta majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 2022. aasta teises kvartalis. Konkreetne aeg ja asukoht täpsustatakse jooksvalt.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee