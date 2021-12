Les Ulis, le 20 décembre 2021

Lexibook® décline sa Guitare Electrique Lumineuse dans quatre nouvelles licences : Reine des Neiges, Miraculous, Pat’Patrouille et Spiderman !

Lexibook® élargit sa gamme d’instruments musicaux et dévoile sa première Guitare Electronique Lumineuse ! Disponible dans quatre licences inédites ; La Reine des Neige, Miraculous, Pat’Patrouille et Spiderman, elle plonge les enfants dans une atmosphère rock’n roll pour des concerts de folie !

Une guitare branchée pour ressembler à une rock star !

Cette guitare est parfaite pour s’amuser de jour comme de nuit grâce à de magnifiques effets lumineux qui émergent dans une complète ambiance rock’n roll ! Fournie avec une paire de lunettes avec micro, elle assure un total look de star, parfait pour chanter et jouer avec style !

Plusieurs modes de jeux selon les envies de l’enfant !

Les enfants peuvent s’initier à la musique de la façon dont ils le désirent ; par le biais du mode guidé via les 6 chansons de démonstration et les 2 rythmes inclus, ou de manière autodidacte en jouant sur leurs propres mélodies ! Ils peuvent même chanter et danser sur leurs chansons préférées grâce au câble aux-in !

K260FZ, K260MI, K260PA et K260SP seront en vente dans l’ensemble des réseaux de distribution et sur www.lexibook.com à partir de décembre 2021, au PVPC de 39,99€.

