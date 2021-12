VGP NV: Verwerft Twee Bijkomende Toplocaties in Zuid-Duitsland

English Dutch

20 december 2021, 7:00 uur, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt twee nieuwe projecten aan in Zuid-Duitsland.



Het eerste project is gelegen in Wiesloch/Walldorf, waar VGP samen met Heidelberger Druckmaschinen AG ('Heidelberg') een modern, zogenaamd "HEI-TECH" industriepark ontwikkelt. In dit kader heeft de Groep nog eens 80.000 m2 grond van Heidelberg verworven. De bijbehorende koopovereenkomst werd door beide ondernemingen ondertekend.

Samen met de circa 130.000 m2 die reeds in 2020 verworven is, wil VGP in nauwe samenwerking met Heidelberg een innovatief, stedenbouwkundig hoogwaardig kantoor- en technologiekwartier in de metropoolregio Rijn-Neckar ontwikkelen. De eerste bouwwerkzaamheden om het project in het industriepark HEI-TECH naar VGP-normen te herontwikkelen, moeten al in 2022 plaatsvinden.

Het tweede project is een bedrijvenpark met een oppervlakte van ongeveer 20 hectare. Het terrein is gunstig gelegen in Neurenberg-Zuid en zal, na de lopende ontwikkeling in Parsdorf, München, het tweede VGP-park in Beieren worden. Deze locatie maakt indruk met zijn strategische gunstige ligging dicht bij het stadscentrum, reeds volledig operationele bedrijvenparken en voorzieningen in de buurt, uitstekende verbinding met het openbaar vervoer, zoals metro U1, S-Bahn Fischbach en busvervoer. Bovendien biedt de locatie directe toegang tot de snelweg A6 en gunstige verbinding met de rest van Zuid-Duitsland via de Autobahnen A73 en A9. Het bestaande park profiteert van een ankerhuurcontract met Siemens, een van de grootste Duitse technologiebedrijven.

Voor Jan Van Geet, Chief Executive Officer van VGP, is de aankoop van deze twee projecten opnieuw een belangrijke mijlpaal in de expansie van het bedrijf: "Met de verwerving van deze unieke locaties blijven we investeren in het economisch sterke zuiden van Duitsland."

Hij voegt eraan toe: "Wij geloven in Heidelberg en Neurenberg, de vooruitzichten en groeimogelijkheden voor deze twee steden zijn uiterst positief, en wij waarderen het vertrouwen dat opnieuw in VGP is gesteld ten zeerste."

De Groep is actief in vijftien Europese landen en blijft investeren in strategische grondposities. In Europa exploiteert het bedrijf, gevestigd in Antwerpen, België, nu 94 parken.

Naast state-of-the-art technologie zijn duurzaamheid en energie-efficiëntie belangrijke parameters voor de commerciële panden die VGP ontwikkelt.

De Groep streeft ernaar om tegen 2025 koolstofneutraal te zijn en bovendien het toepassen van duurzame bouwpraktijken verder aan te moedigen. Als onderdeel hiervan geldt als doel om voor alle nieuwe projecten in de Duitse portefeuille van de Groep een DGNB1 Gold-certificering te verkrijgen (boven de eigen minimumvereiste van de Groep van een Silver-certificering) en om de daken van de gebouwen te gebruiken voor de opwekking van groene elektriciteit. Alle nieuwe ontwikkelingen vanaf 2020 zijn gecertificeerd en de groene stroomopwekkingscapaciteit van de VGP-divisie Renewable Energy is verhoogd tot 62,8 MWp, met nog eens 82,6 MWp in de pijplijn.

De Groep is ook betrokken bij goede doelen met een eigen stichting. VGP Foundation, opgericht in 2019, heeft tot nu toe 29 projecten geïdentificeerd, gericht op sociale projecten, natuurbehoud en cultureel erfgoed, die meer dan €7 miljoen aan financiering hebben ontvangen.

OVER VGP

VGP is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 10,49 miljoen m² en de strategische focus ligt op de ontwikkeling van businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een Belgische familiebedrijf, actief in vastgoedontwikkeling in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 350 medewerkers in dienst en bezit en exploiteert activa in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als via verschillende 50:50 joint ventures. Per juni 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 4,48 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 1,51 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu

1 Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – de Duitse raad voor duurzaam bouwen

