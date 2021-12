ITERAM Capital und Menara Capital, Spezialisten für alternative Anlagen und Kredite, gehen eine strategische Partnerschaft ein

English French German

GENF, Dec. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die unabhängige alternative Vermögensverwaltungsgesellschaft ITERAM Capital SA und Menara Capital Ltd, ein innovatives Finanzdienstleistungsunternehmen, haben heute eine strategische Partnerschaft geschlossen, um das Wachstum und die Dynamik ihrer Kredit- und Finanzierungsaktivitäten zu fördern.

„Durch diese strategische Partnerschaft werden wir die komplementären Fähigkeiten beider Unternehmen in den Bereichen Asset Management und Transaktionsfinanzierung nutzen, um unser Wachstum auf den privaten Märkten durch starke Synergien bei der Beschaffung, Strukturierung, Übernahme und Investition zu verstärken,“ erklärte Manuel Garzelli, CEO von ITERAM Capital. Schon seit 2015 bieten ITERAM und Menara Unternehmen innovative Kredit- und Finanzierungslösungen zur Unterstützung ihres Wachstums und ihres Betriebskapitalbedarfs an, da traditionelle Banken ihre Kreditvergabe aufgrund der strengeren Eigenkapitalvorschriften eingeschränkt haben.

Die Partnerschaft kombiniert etablierte Beziehungen mit dem umfangreichen Fachwissen, das über renommierte institutionelle Unternehmen und Banken aufgebaut wurde, und wird die Finanzierungskapazitäten durch die Bereitstellung individueller, auf die Bedürfnisse jedes Unternehmens zugeschnittener Lösungen erweitern und die Marktposition des Teams als führender alternativer Kreditgeber weiter stärken. Youssef Sabri, CEO von Menara Capital, fügte hinzu: „Im Rahmen dieser Partnerschaft können Unternehmen von einer zusätzlichen Finanzierungsquelle durch einen Spezialisten für alternative Kredite profitieren. Die Anforderungen der Unternehmen an maßgeschneiderte Finanzierungslösungen reichen von Betriebskapital über Transaktionsfinanzierungen bis hin zum Leasing von Ausrüstungen.“

Die Kooperation zwischen ITERAM und Menara wird auch den Anlegern zugutekommen, denen ein diversifiziertes und umfassendes Angebot an privaten Anleihen zur Verfügung steht, das von thematischen und sektorübergreifenden Fondsstrukturen bis hin zu Co-Investitionen und direkten Investitionsmöglichkeiten auf Transaktionsbasis reicht. Beide Unternehmen verfügen über eine starke Erfolgsbilanz und haben in der Vergangenheit attraktive risikobereinigte Renditen erwirtschaftet, sodass sie hochwertige alternative Investmentlösungen anbieten können. Diese Kooperation wird den Anlegern den Zugang zu den Privatmärkten durch eine institutionalisierte Plattform mit Standorten in Genf, Paris und London erleichtern.

ÜBER ITERAM CAPITAL

ITERAM Capital SA mit Sitz in Genf (Schweiz) wurde 2015 gegründet und ist als zugelassener Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen und als Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen für qualifizierte Anleger in der Schweiz durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert und autorisiert. Das Unternehmen ist als Investmentmanager für mehrere in Luxemburg ansässige Fonds tätig und bietet alternative Investmentberatungs-, Finanzierungs- und Researchdienstleistungen an. Weitere Informationen finden Sie unter www.iteramcapital.com.

ÜBER MENARA CAPITAL

Menara Capital mit Sitz in Paris (Frankreich) und London (Vereinigtes Königreich) wurde 2015 gegründet und ist ein von der FCA reguliertes Finanzberatungsunternehmen, das auf dem Markt für private Kredite tätig ist. Die Gründung von Menara erfolgte als Reaktion auf die wachsende Finanzierungslücke, die große Banken und andere traditionelle Kreditgeber nach der Finanzkrise und neuen regulatorischen Änderungen hinterlassen haben. Weitere Informationen finden Sie unter www.menaracapital.com.

Kontakt:

Debora Lettieri

+41 22 552 23 44

dl@iteramcapital.com