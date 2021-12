ISW Holdings Inc. (ISWH) meldet Rekordumsatz und prognostiziert 7 Mio. US-Dollar pro Monat

French German

NEW YORK, Dec. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire –– ISW Holdings Inc. (OTC: ISWH) freut sich über die Erwähnung in einem Leitartikel von NetworkNewsWire („NNW“) bekannt, einer von mehr als 50 bewährten Marken im InvestorBrandNetwork („IBN“), einem vielfältigen Finanznachrichten- und Verlagsunternehmen für Unternehmen und öffentliche Organisationen.



Den vollständigen Artikel und zukunftsgerichtete Aussagen finden Sie unter: https://nnw.fm/YrdIL

Entwicklungen spiegeln sich in Umsatz und Cashflow wider – Ressourcen, die die Grundlage für Wachstum im Jahr 2022 und darüber hinaus bilden werden, mit Pod City sowie anderen Hosting- und Miningtätigkeiten. Im dritten Quartal verzeichnete ISW Holdings Inc. (OTC: ISWH) einen Umsatz aus Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,075 Millionen US-Dollar (einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten), was einem Anstieg von 2.435 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nicht enthalten darin sind volle drei Monate von 550 neuen Minern, die bei Minerset erworben wurden, wovon 150 aus der Erreichung der Aktienperformance-Meilensteine durch ISWH resultierten. Das Gesamtvermögen während des dritten Quartals stieg um 5.263 % im bisherigen Jahresverlauf auf 9,56 Millionen US-Dollar, während die Gesamtverbindlichkeiten um 73 % zurückgingen und die derivativen Gesamtverbindlichkeiten um 98 % auf unter 340.000 US-Dollar zurückgingen. ...

Mit Blick auf die Zukunft wird der Umsatz bei Pod City aus Hosting-Gebühren bestehen, die nicht von den Kryptowährungskursen abhängig sind. Sobald die volle Betriebsauslastung erreicht ist, geht das Unternehmen von einem Jahresumsatz von mehr als 7 Millionen US-Dollar pro Monat aus, was eine enorme Steigerung im Vergleich mit der aktuellen Kapazität darstellt und den Vorteil bietet, dass es sich um wiederkehrende Einnahmen im Rahmen von Dienstleistungsvereinbarungen handelt.

Über ISW Holdings

ISW Holdings, mit Sitz in Nevada ist ein Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio, das sich aus wichtigen Geschäftsbereichen für Verbraucherprodukte zusammensetzt. Das Know-how des Unternehmens liegt in der strategischen Markenentwicklung, der frühen Wachstumsförderung sowie der Entwicklung der Markenidentität durch seinen proprietären Beschaffungsprozess. Gemeinsam mit seinen Partnern bietet ISW Holdings eine Struktur, die sowohl den Skalierbarkeitsanforderungen als auch den erwarteten Marktanforderungen gerecht wird. Um diese Anforderungen zu erfüllen, nutzt das Unternehmen eine Vielzahl strategischer und innovativer Prozesse. ISWH entwickelt und managt Marken in einem breiten Spektrum disruptiver Branchen. Wir führen unsere proprietären Unternehmen durch kritische Phasen der Marktentwicklung und unterstützen sie bei Konzepterstellung, Markteinführungsstrategien, Engineering, Produktintegration und einer effizienten Vertriebslösung. Das Unternehmen arbeitet außerdem mit dem bekannten Softwareentwicklungs- und Beratungsunternehmen Bengala Technologies LLC zusammen, das erhebliche Verbesserungen im Bereich Supply Chain Management entwickelt. Im Rahmen der Partnerschaft wurde nun ein wichtiges Patent beantragt.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.ISWHoldings.com .

