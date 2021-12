Finnish English Swedish

Scanfil Oyj Pörssitiedote 20.12.2021 klo 9.00



Scanfil vahvistaa johtoryhmäänsä ja rekrytoi Christina Wiklundin kaupalliseksi johtajaksi



Christina Wiklund on nimitetty kaupalliseksi johtajaksi 17. tammikuuta 2022 alkaen.



Christina tulee Scanfilille GE Additivestä, joka on osa General Electric -yhtiötä, jossa hän oli Vice President/Head of Sales EMEA tehtävässä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus elektroniikkateollisuudesta ja myynnistä. Ennen GE Additivea hän työskenteli Flexillä, joka on kansainvälinen teollisuus- ja hankintaketjuyhtiö, jossa hän työskenteli myynti- ja asiakkuusjohtajana. Ennen Flexiä, Christina työskenteli Solectronilla ja Ericssonilla liiketoiminnan kehittämisen ja asiakkuuksien hallinnan rooleissa.



"Olen iloinen saadessamme Christinan joukkoomme. Hän tuo meille kokemuksellaan paljon tietoa ja intoa," sanoo Petteri Jokitalo, Scanfilin toimitusjohtaja.



"Liityn innolla mukaan joukkoon, jolla on menestyksellinen historia jatkuvasta kasvusta ja selkeä fokus toiminnan tehokkaasta ja laadukkaasta järjestämisestä tuotannossa, jossa on laajaa valikoima ja alhaiset volyymit," sanoo Christina Wiklund.



Christina tulee olemaan osa Scanfilin johtoryhmää ja hän tulee raportoimaan toimitusjohtajalle. Christinan asemapaikkana tulee olemaan Tukholma.





Scanfil Oyj



Lisätietoja:

Petteri Jokitalo

toimitusjohtaja

puh. +358 44 788 2400

petteri.jokitalo@scanfil.com



Christina Wiklund

CCO 17.tammikuuta 2022 alkaen

puh. +46 706 696 618

christina.wiklund@telia.com



Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.



Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Lisätietoja yhtiöstä: www.scanfil.com