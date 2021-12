Finnish English Swedish

Scanfil plc Börsmeddelande 20 december 2021 kl 8.00 CET



Scanfil stärker koncernledningsgruppen och rekryterar Christina Wiklund som Chief Commercial Officer



Christina Wiklund har blivit utsedd till Chief Commercial Officer från och med 17 januari 2022.



Christina kommer från GE Additive, som ingår i General Electric Company, där hon var Vice President/Head of Sales EMEA. Hon har mer än 20 års erfarenhet inom tillverkning och försäljning av elektronik. Innan hon kom till GE Additive arbetade hon hos Flex, ett globalt företag inom tillverkning och leveranskedjor, där hon var Vice President of Sales och Account Management. Innan Flex arbetade Christina hos Solectron och Ericsson i olika befattningar inom affärsutveckling och account managment.



– Jag är mycket glad över att vi har lyckats få Christina till vårt team. Med sin erfarenhet tillför hon stor kunskap och entusiasm, säger Petteri Jokitalo, VD för Scanfil.



– Det är roligt att få komma till ett team med utmärkta resultat inom kontinuerlig tillväxt och tydligt fokus på utmärkt verksamhet och tillverkning med stor produktvariation och små volymer, säger Christina Wiklund.



Christina kommer att ingå i Scanfils koncernledningsgrupp och ska rapportera till koncernens VD. Christina placeras i Stockholm och tillträder sin nya befattning den 17 januari 2022.





Scanfil plc



Mer information:

Petteri Jokitalo (på engelska)

VD

tel. +358 44 788 2400

petteri.jokitalo@scanfil.com



Christina Wiklund

CCO as of 17 January 2022

tel. +46 706 696 618

christina.wiklund@telia.com



Scanfil är en internationell tillverkningspartner och systemleverantör för elektronikindustrin med 40 års erfarenhet av tillverkning mot högt ställda krav. Scanfil tillhandahåller ett brett utbud av tjänster till sina kunder, allt från produktutveckling till produkttillverkning, materialanskaffning och logistiklösningar. Vertikalt integrerad tillverkning och en heltäckande leverantörskedja är grunden för Scanfils konkurrensfördelar: snabbhet, flexibilitet och tillförlitlighet.



Typiska Scanfil-produkter är moduler eller integrerade produkter för t.ex. självbetjäningsapplikationer, automatiserade system, moduler för trådlös uppkoppling, klimatkontrollsystem, insamlings- och sorteringssystem, analysinstrument och miljömätningslösningar. Scanfils tjänster används av många internationella företag inom automation, urbanisering, säkerhet, energi, Clean Tech, uppkopplade system och medicinteknik. Scanfilkoncernen består av 9 produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Läs mer: www.scanfil.com