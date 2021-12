Finnish English Swedish

Scanfil plc Börsmeddelande 20 december 2021 kl 8.15 CET



Scanfil stärker koncernledningsgruppen och omorganiserar dess ansvarsområden



Digitalisering och automatisering innebär ökad efterfrågan på global elektroniktillverkning. För att utnyttja den här växande möjligheten och ytterligare förbättra resultaten av verksamheten i den utmanande situation som råder med begränsad materialtillgång och Covid 19, genomför Scanfil ändringar av koncernledningsgruppen. Målet är att bli förstahandsvalet som tillverkningspartner för både befintliga och framtida kunder.



Petteri Jokitalo, Chief Executive Office, fortsätter i sin nuvarande befattning



Christina Wiklund, Chief Commercial Officer, (ska tillträda 17 januari 2022) kommer att ansvara för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter samt kundrelationer.



Riku Hynninen, Chief Development Officer, kommer att leda Scanfils kontinuerliga utveckling av bland annat personal, teknik och tjänster.



Markku Kosunen, Chief Procurement Officer, kommer att ansvara för den globala anskaffnings- och leveranskedjan, inklusive lagerhantering.



Timo Sonninen, Chief Operating Officer, kommer att ansvara för fabriksverksamheten. Han leder Scanfils försäljning och marknadsföring fram till att Christina börjar den 17 januari 2022.



Kai Valo, Chief Financial Officer, fortsätter i sin nuvarande befattning



Den nya ledningsgruppen under ledning av CEO Petteri Jokitalo börja gälla från 1 januari 2022.



Nuvarande struktur och ansvarsområden för koncernledningsgruppen finns här.



