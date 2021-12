English Finnish



RAPALA VMC SUUNTAA TALVEN 2022 JÄÄKALASTUSSESONKIIN YHTIÖN HISTORIAN VAHVIMMALLA TUOTEVALIKOIMALLA – JA VAHVISTAA ASEMAANSA JÄÄKALASTUKSEN GLOBAALINA MARKKINAJOHTAJANA HYÖTYEN TALVIKALASTUKSEN KASVAVASTA KYSYNNÄSTÄ PANDEMIAN JATKUESSA

Vuoden 2022 jääkalastussesonki on alkanut. Rapala VMC:n talvituotevalikoima sisältää enemmän brändejä ja innostavia tuotteita kuin koskaan aiemmin yhtiön historiassa. Yhtiön valikoima sisältää kansainvälisille jääkalastusmarkkinoille jo 2010-luvun puolivälissä vakiintuneen 13 Fishingin lisäksi nykyisin myös kansainvälisen vapa- ja kelabrändi Okuman, joka on ollut yli 35-vuotta markkinoilla. Rapala VMC:n hankittua Okuman tavaramerkit Euroopassa ja Venäjällä tänä vuonna, on megaluokan valmistajana tunnettu Okuma matkalla kohti uutta kasvua.

Sen lisäksi, että Rapala VMC sai brändiportfolioonsa tämän loistavan lisäyksen, on markkinoilla todistettu ennennäkemätöntä kysynnän kasvua sähkökäyttöisten jääkairojen saralla – kiitos sekä jääkalastuksen suosiossa nähdyn räjähdysmäisen nousun, että energiatehokkaampien ja ympäristöystävällisempien tuotteiden jatkuvasti kasvavan kysynnän. StrikeMasterin toimiessa Rapala VMC:n litiumakku-käyttöisten jääkairojen lippulaivabrändinä on yhtiö täydellisesti asemoitunut tarjoamaan vaativille kuluttajille tehokkaita moottoreita ja kairoja.

”Olemme erittäin ylpeitä kertoessamme että StrikeMaster on kiistaton globaali markkinajohtaja jääkalastus-moottoreissa ja -kairoissa,” toteaa Rapala VMC:n talvikalastuspuolen johtaja Tapio Verho. ”Innovatiiviset tuotteemme, kuten 100 % sähköllä toimiva Lithium 40V moottorikaira sekä uusi ja kevyempi Lithium 24V – versio ovat nostaneet rimaa sen suhteen, mitä intohimoiset jääkalastajat tuotteiltaan odottavat. Tämä näkyy myös brändin nykyisessä asemassa.”

Jääkalastajat ovat myös innokkaasti täyttäneet varastojaan Rapalan uusimmilla ajankohdan kalastustarvikkeilla ja turvavälineillä sekä 13 Fishingin FreeFall -jääkalastuskeloilla ja seteillä. Yhdysvalloissa jo vuosia menestyneet VMC:n pilkkijigit ovat käyneet kaupaksi erinomaista tahtia niiden saavuttua Euroopan markkinoille. Niin ikään Sufixin jääkalastus siimat ovat myös nauttineet poikkeuksellista suosiota, samalla kun Rapalan teräpalat jatkavat asemassaan jokaisen jäätä kairaavan kalastajan luottoterinä.

Okuman innostavat tuotteet ovat nyt tulossa Euroopan markkinoille Rapala VMC:n jakelemina. Vuoden 2022 talvi- ja kesäsesonkien aikana saataville tulee yli 350 kelamallin ja yli 450 vavan ja kalastussetin valikoima, joka tarjoaa tuotteita niin peto- kuin karppikalastukseen, järvi- ja merikalastukseen, heitto- ja vetokalastukseen ja jääkalastukseen – sekä moneen muuhun urheilukalastuksen muotoon. Kuluttajat ovat jo nyt osoittaneet suurta innostusta lanseerausta kohtaan, ja ennakkotilauksia on tullut mittavat määrät. Okuma tuo vapaa-ajan kalastukseen teknisiä ominaisuuksia, suorituskykyä, kestävyyttä ja laajaa valikoimaa – eli juuri sitä, mitä Rapala VMC:n uskolliset asiakkaat ja jälleenmyyjät ovat yhtiöltä tottuneet odottamaan.

Okuman tuotelinjasto sopii erittäin hyvin eurooppalaisiin ja venäläisiin kalastustyyleihin, ja Okumasta tulee Rapala VMC:n eurooppalaisen vapa- ja kela-tuoteportfolion lippulaivabrändi. Yhdessä 13 Fishingin ja Rapala VMC:n muiden brändien kanssa Rapala VMC:n tuoteportfoliosta tulee voitokas pelaaja alueella.

Talvikalastuksen ystäville Okuma tarjoaa valikoiman Ceymar malliston pienikokoisia bait feeder keloja. Nämä spesialistikelat on suunniteltu haastavia olosuhteita varten, ja niiden tekniset ominaisuudet, kuten Okuman tarkkuusjyrsityt elliptiset hammaspyörät ja roottorin toimintaa tasapainottavat teknologiat ovat omiaan parantamaan suorituskykyä kylmässä säässä.

”Nyt, kun kolme viidestä tuotekehityskeskuksestamme löytyy kansainvälisesti merkittävimmiltä jääkalastusalueilta, olemme loistavasti asemoituneet hyödyntämään jääkalastuksen kasvavaa suosiota. Meillä on vahva läsnäolo näillä alueilla – oli kyseessä sitten Helsinkiä ympäröivä laaja Pohjolan alue, Ontarion seudun kirkkaan jäiset järvet tai kaiken jääkalastuksen kotikenttä, eli Minnesotan läpäisevä ’Yhdysvaltojen Jäävyöhyke’,” kertoo David Neill, Rapala VMC:n tuotekehitys- ja innovaatiojohtaja. ”Tuotekehitystiimiemme sijoittuminen näille merkittäville kalastusalueille tarjoaa meille mahdollisuudet työskentelyyn huippuammattilaisten kanssa – ja siksi olemmekin onnistuneet havaitsemaan nousevat trendit ajoissa ja tuomaan jatkuvasti uusia tuotteita kehittyvien markkinoiden tarpeisiin.. 2021/22 sesonki ei ole poikkeus, kuten Jigging Shadow Rap ja Rap V ovat osoittaneet. Molemmat ovat modernisoituja vieheitä vertikaalijigaukseen, ja ne soveltuvat monipuolisesti myös talvikalastukseen. Nämä – ja monet muut Rapala VMC:n merkittävimpien jääbrändien tuotteet – ovatkin nostaneet ennakkomyynnit ennätysmäiselle tasolle jokaisella alueella.”

Pohjoismaihin tavallista aikaisemmin saapunut talvi on jo tuonut monet talvikalastajat jäille. Ilmojen nopea kylmeneminen on käynnistänyt myös talvikauden, josta odotamme vahvaa monien kuluttajien nauttiessa talviurheilusta. Olemme innoissamme ja kiitollisia voidessamme tarjota kalastajille näin monipuolisen tuotevalikoiman talvikautta rikastamaan.

