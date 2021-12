A ISW Holdings Inc. (ISWH) reporta receita recorde, prevê US$ 7 milhões por mês

NOVA YORK, Dec. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- ISW Holdings Inc. (OTC: ISWH) anunciou que foi destaque de um artigo publicado pela NetworkNewsWire ("NNW"), umas das mais de 50 marcas de confiança da InvestorBrandNetwork (“IBN”), uma editora multifacetada de notícias financeiras para entidades públicas e privadas.

Para ver a publicação completa e as declarações de previsão, visite: https://nnw.fm/YrdIL

Os desenvolvimentos estão gerando receita e fluxo de caixa, recursos que enfatizar o crescimento em 2022 e além com a Pod City e outras operações de hospedagem e mineração. Durante o terceiro trimestre, a ISW Holdings Inc. (OTC: ISWH) apresentou uma receita de operações de US$ 1,075 milhão (incluindo receitas diferidas), um aumento de 2,435% em relação ao ano anterior. Isso não inclui um total de três meses de 550 novas minerações adquiridas da Minerset, 150 das quais foram resultado do atingimento do marco desempenho das ações da ISWH. O total do ativo durante o terceiro trimestre aumentou 5.263% no ano até o momento para US$ 9,56 milhões, enquanto o total do passivo diminuiu 73% e o total do passivo derivativo diminuiu 98% para menos de US$340.000. ...

No futuro, a receita da Pod City será composta por taxas de serviço de hospedagem, que não dependem do preço da criptomoeda. Uma vez em plena capacidade, a empresa estima uma receita anual superior a US$ 7 milhões por mês, uma tremenda melhoria em comparação com a capacidade atual, com o benefício de ser recorrente sob contratos de serviço.

