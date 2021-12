Transactions sur Actions propres du 13/12/21 au 17/12/21

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 13 au 17 décembre 2021

Paris, le 20 décembre 2021

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 13/12/2021 FR 0000054231 1 000 4,98 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 14/12/2021 FR 0000054231 1 000 5,00 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 15/12/2021 FR 0000054231 1 000 4,99 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 16/12/2021 FR 0000054231 1 000 4,96 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 17/12/2021 FR 0000054231 1 000 4,90 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-13

08:25:04 FR 0000054231 4,97 EUR 462 XPAR jAj6AhGmxc001MM0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-13

09:09:59 FR 0000054231 4,97 EUR 10 XPAR jAj6AhGnf3001gn0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-13

09:33:48 FR 0000054231 4,97 EUR 28 XPAR jAj6AhGo27001nB0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-13

14:55:01 FR 0000054231 4,99 EUR 279 XPAR jAj6AhGt2z005UN0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-13

14:55:01 FR 0000054231 4,99 EUR 221 XPAR jAj6AhGt2z005UW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-14

09:42:11 FR 0000054231 5,00 EUR 500 XPAR jAj6AhHAdl001dh0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-14

13:13:37 FR 0000054231 5,00 EUR 382 XPAR jAj6AhHDwN003F50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-14

14:28:31 FR 0000054231 5,00 EUR 118 XPAR jAj6AhHF6t004Gg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-15

08:16:53 FR 0000054231 4,99 EUR 100 XPAR jAj6AhHVmn000Pg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-15

08:29:21 FR 0000054231 4,97 EUR 87 XPAR jAj6AhHVyp000XP0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-15

11:07:55 FR 0000054231 4,99 EUR 413 XPAR jAj6AhHYSJ002Ii0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-15

14:03:27 FR 0000054231 4,99 EUR 400 XPAR jAj6AhHbCB005Gl0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-16

08:06:28 FR 0000054231 4,95 EUR 29 XPAR jAj6AhHs6G000Z30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-16

08:51:41 FR 0000054231 4,95 EUR 56 XPAR jAj6AhHsnz001aJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-16

10:09:58 FR 0000054231 4,95 EUR 159 XPAR jAj6AhHu1k002hL0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-16

10:32:07 FR 0000054231 4,95 EUR 256 XPAR jAj6AhHuNC002xT0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-16

13:40:24 FR 0000054231 4,96 EUR 500 XPAR jAj6AhHxJQ005040 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-17

08:05:18 FR 0000054231 4,88 EUR 500 XPAR jAj6AhIEYg000Rt0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-17

09:38:29 FR 0000054231 4,90 EUR 108 XPAR jAj6AhIG0r001Rz0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-17

09:38:29 FR 0000054231 4,90 EUR 142 XPAR jAj6AhIG0r001S80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-17

13:12:12 FR 0000054231 4,93 EUR 250 XPAR jAj6AhIJLg003ds0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

