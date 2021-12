Groupe Minier Imperial reçoit une subvention de 100 700 $ pour entreprendre une étude de marché internationale pour le scandium

English French

MONTRÉAL, 20 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe minier Impérial Ltée (« Impérial ») (TSX CROISSANCE : IPG; OTCQB : IMPNF) est heureux d’annoncer qu’il s’est associé à Investissement Québec et à Innovation et développement Manicouagan de Baie-Comeau (« ID Manicouagan ») pour entreprendre une étude de marché complète du scandium. L’étude examinera les avantages d’établir un approvisionnement nord-américain en produits d’alliages scandium et scandium-aluminium et déterminera les impacts sur le développement industriel et technologique dans la région de Baie-Comeau, en général, et sur l’industrie de l’aluminium du Québec, en particulier.



En juillet 2021, une entente de collaboration a été signée entre Le Groupe minier Impérial et Innovation et développement Manicouagan. Un total de 100 700 $ est accordé par Investissement Québec (50 700 $) dans le programme PME en action et le Fonds d’actions entrepreneuriales d’ID Manicouagan (50 000 $) à l’appui de la réalisation de l’étude de marché.

« Nous sommes reconnaissants à Investissement Québec et à Innovation et développement Manicouagan de supporter la vision d’Impérial pour une industrie nord-américaine du scandium forte, a déclaré Peter J. Cashin, président et chef de la direction de Groupe minier Impérial. « Les résultats de l’étude seront un apport important à l’étude préliminaire économique (ÉPÉ) et quantifieront l’important potentiel de croissance du marché mondial des produits en alliage de scandium une fois que notre exploitation de « Crater Lake » sera mise en service. Il démontrera également les avantages économiques et stratégiques importants qu’une chaîne d’approvisionnement durable en scandium conférera à la province de Québec et à son industrie de l’aluminium verte de classe mondiale. Du point de vue de Groupe Impérial, la région de Baie-Comeau offre des avantages importants en raison de la disponibilité d’hydroélectricité verte à faible coût, du port en eau profonde, de l’expertise de la main d’œuvre dans le secteur de l’aluminium et d’une collectivité nordique dynamique ».

« Au Québec, nous pouvons être fiers d’avoir la possibilité de produire du scandium à partir d’un gisement minier comme Crater Lake et l’aluminium le plus vert au monde. Il est maintenant temps d’unir nos forces et de préparer l’industrie québécoise à l’arrivée d’un nouvel alliage entre ces deux métaux, lequel les rendra plus durables et plus résistants », a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

«Baie-Comeau offre de nombreuses possibilités aux producteurs de métaux alliés comme le Groupe minier Impérial d’être stratégiquement situés près d’un important centre de production d’aluminium vert et d’une fonderie à valeur ajoutée pour l’industrie automobile nord-américaine. Aussi, le projet d’Imperial a le potentiel de contribuer à l’avancement de deux stratégies importantes du gouvernement du Québec, à savoir la stratégie québécoise de développement de l’aluminium et le plan d’action pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques », a déclaré Guy Simard, directeur du développement industriel chez ID Manicouagan.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ

IPG considère que la zone industrialo-portuaire de Baie-Comeau est un choix idéal pour l’établissement d’une capacité de production d’oxyde de scandium et d’alliages maîtres pour le développement de « Crater Lake ». L’étude de marché examinera les implications et les impacts de l’établissement d’une chaîne d’approvisionnement en scandium dans la région de Baie-Comeau, en général, et ainsi que dans l’ensemble de l’industrie de l’aluminium au Québec, en particulier. L’étude abordera deux grands thèmes :

Analyse du marché et opportunités économiques



Effectuer une analyse du marché des applications potentielles du scandium en aval, y compris l’identification des tendances clés, des techniques de fabrication des segments de marché émergents, y compris l’évaluation de chaque marché pour la sensibilité aux coûts.



Estimer les compensations de carbone pour chaque application en aval.



Réaliser les perspectives du marché de la consommation d’oxyde de scandium sur une période de 25 ans pour chaque application.



Effectuer une analyse SWOT du Groupe minier impérial. Dimensionnement du marché et évaluation de l’impact socioéconomique



Évaluer les opportunités de marché accessibles pour IPG au Québec.



Estimer l’impact économique direct, indirect et induit de la production d’oxyde de scandium pour IPG et l’impact économique de l’écosystème de l’aluminium à Baie-Comeau.



Évaluer les avantages socioéconomiques plus larges de la production et des applications du scandium dans les industries québécoises, y compris, mais sans s’y limiter, les investissements de suivi et le renforcement des grappes de fabrication existantes.



Les travaux de l’étude de marché ont débuté le 22 octobre 2021 et seront terminés d’ici la fin de novembre 2021. Les résultats de l’étude seront intégrés à l’ÉPÉ du projet « Crater Lake » qui est actuellement entrepris par WSP Canada (voir le communiqué de presse d’Imperial Mining, 5 novembre 2021).

À PROPOS DE GROUPE MINIER IMPERIAL

L’Impérial est une société canadienne d’exploration et de mise en valeur des minéraux axée sur l’avancement de ses projets de métaux technologiques au Québec. L’Impérial est inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le nom d'« IPG » et à la Bourse OTCQB sous le nom d'« IMPNF » et est dirigée par une équipe expérimentée de professionnels de l’exploration et de l’exploitation minières ayant de solides antécédents en matière de découverte de gisements minéraux dans de nombreux produits métalliques.

À PROPOS D’ID MANICOUAGAN

Organisme de développement économique, Innovation et développement Manicouagan soutien l’entrepreneuriat par l’entremise de services-conseils et de financement (prêts et subventions) aux entreprises et aux organismes du milieu. Il agit au développement industriel et au développement socioéconomique de la Manicouagan dans le but de maximiser les retombées pour la région et faciliter le maillage des différents partenaires.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Peter J. Cashin

CHF Capital Markets

Président et chef de la direction Cathy Hume, Chef de la direction Téléphone : +1 (514) 360-0571 Téléphone : +1 (416) 868-1079, poste 251 Courriel : info@imperialmgp.com Courriel : cathy@chfir.com Site Internet : www.imperialmgp.com Twitter: @imperial_mining Facebook: Imperial Mining Group

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.